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Митничари на "Капитан Андреево" спряха стимуланти за полова мощ и акцизни стоки

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контрабандни акцизни стоки стимуланти полова мощ откриха митническите служители капитан андреево
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Близо 400 кг нарязан тютюн за пушене, 2200 къса (110 кутии) цигари и 285 опаковки стимуланти за полова мощ на обща стойност над 72 000 евро откриха митническите служители при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 28 юли около 4.50 ч. на ГКПП "Капитан Андреево" е спрян лекотоварен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин, пътуващ за Белгия, съобщават от "Агенция"Митници". При щателна проверка под кашони с личен багаж са открити 390 кг нарязан тютюн за пушене, 110 кутии цигари и 285 опаковки хранителни добавки – стимуланти за полова мощ.

Контрабандните стоки, чиято обща стойност възлиза на 72 214,80 евро, както и автомобилът, послужил като средство за извършване на нарушението, са задържани.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

# „Капитан Андреево“ #стимуланти #контрабандни стоки

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