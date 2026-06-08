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"Син флаг" за поредна година се вее на централния плаж в Свети Влас

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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син флаг поредна година вее централния плаж свети влас
Снимка: БТА
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Централният плаж в Свети Влас отново получи международния екологичен знак "Син флаг", потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели - качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност, казаха от фирмата-концесионер.

От управата на плажа изразиха задоволство от отличието и подчертаха, че изискванията на програмата се прилагат стриктно и последователно. Сертификатът по програмата "Син флаг" позволява на плажовете да мерят своите стандарти с тези в световен мащаб.

Гордеем се с това признание, но за нас то е преди всичко отговорност. Синият флаг не е просто награда, той е ангажимент към нашите гости. Туристите заслужават плаж, който отговаря на европейско ниво. Всяка година влагаме сериозни средства в инфраструктурата, поддръжката на плажа. Синият флаг потвърждава, че усилията си заслужават, каза управителят на дружеството.

Високите качества на плажа са признати, той е многократен носител на престижното отличие "Син флаг". Този сертификат се присъжда само на плажовете, които отговарят на 32 изключително високи критерия за чистота на плажната ивица. В България носителите на "Син флаг" са 26, три от тях се намират на територията на Свети Влас.

Качеството на морската вода на "Свети Влас – Централен" се контролира чрез лабораторни проби два пъти месечно. Редовната дезинфекция и достатъчният брой съдове за отпадъци допълват хигиенния стандарт на пясъчната ивица. Там е изградена необходимата инфраструктура за хора с увреждания, включително адаптирани санитарни възли и рампи за достъп.

Плажът от 1 юни е оборудван със спасители, постове, чадъри, шезлонги. Спазено е изискването за 50 на сто свободна зона за плажуващите.

#централен плаж #"Син флаг" #Свети Влас #син флаг

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