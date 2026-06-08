БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представя инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха наркотици за близо половин милион евро на "Гюешево", шофьорът опитал да избяга

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Над 60 кг коноп са били укрити в кабината на товарно превозно средство

Задържаха наркотици за близо половин милион евро на "Гюешево", шофьорът опитал да избяга
Слушай новината

Над 60 килограма канабис на стойност близо 500 000 евро бяха открити при митническа проверка на ГКПП "Гюешево". След разкриването на наркотика водачът на камиона – албански гражданин, е направил опит да избяга, но е бил задържан от служители на "Гранична полиция".

На 6 юни 2026 г. митнически служители от отдел "Борба с наркотрафика" селектирали за щателна проверка товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Република Северна Македония. Проверката е извършена по метода "анализ на риска" на ГКПП "Гюешево".

В специално изградена кухина в кабината на влекача били открити шест чувала, съдържащи зелена тревиста маса с характерен остър мирис. При извършения полеви наркотест веществото е реагирало на канабис.

В хода на последвалите действия водачът на превозното средство – гражданин на Албания, е направил опит да се укрие, но е бил задържан извън граничния пункт от екип на Главна дирекция "Гранична полиция".

Общото тегло на иззетия наркотик е 60,920 килограма. По данни на разследващите стойността му възлиза на 498 366,42 евро, съгласно Постановлението на Министерския съвет за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

По случая е образувано досъдебно производство за контрабанда на наркотични вещества. Разследването се провежда под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил по чл. 242, ал. 2, предл. 1 от Наказателния кодекс.

Снимки: Агенция "Митници"

С постановление на прокуратурата 28-годишният шофьор е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

#пункт "Гюешево" #марихуана #наркотици

Последвайте ни

ТОП 24

Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
1
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
2
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
3
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
4
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на...
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
5
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Бончо Генчев в предаването "Зала на славата"
6
Бончо Генчев в предаването "Зала на славата"

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Регионални

"Син флаг" за поредна година се вее на централния плаж в Свети Влас
"Син флаг" за поредна година се вее на централния плаж в Свети Влас
Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000" Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000"
Чете се за: 04:00 мин.
Мъжът, поискал да похити автобус в Бургас, преди това е избягал от болница Мъжът, поискал да похити автобус в Бургас, преди това е избягал от болница
Чете се за: 01:15 мин.
Разбиха нарколаборатория в апартамент в Бургас Разбиха нарколаборатория в апартамент в Бургас
Чете се за: 00:55 мин.
Кирил Нешев, кандидат за кмет на район "Средец": Бих променил подхода на управление на администрацията Кирил Нешев, кандидат за кмет на район "Средец": Бих променил подхода на управление на администрацията
Чете се за: 03:27 мин.
С над 100 км/ч е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в Дупница и загина С над 100 км/ч е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в Дупница и загина
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Намаляват с 15% цените на основните продукти
Властта представя инициативата "Кошница с грижа":...
Чете се за: 02:17 мин.
Политика
Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000" Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000"
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Два месеца след примирието: Размяна на удари между Израел и Иран
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Филипините, има жертви и...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Международните превозвачи готвят протест на 15 юни, ще има...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ