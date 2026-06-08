Задържаха наркотици за близо половин милион евро на "Гюешево", шофьорът опитал да избяга

Над 60 килограма канабис на стойност близо 500 000 евро бяха открити при митническа проверка на ГКПП "Гюешево". След разкриването на наркотика водачът на камиона – албански гражданин, е направил опит да избяга, но е бил задържан от служители на "Гранична полиция".

На 6 юни 2026 г. митнически служители от отдел "Борба с наркотрафика" селектирали за щателна проверка товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Република Северна Македония. Проверката е извършена по метода "анализ на риска" на ГКПП "Гюешево".

В специално изградена кухина в кабината на влекача били открити шест чувала, съдържащи зелена тревиста маса с характерен остър мирис. При извършения полеви наркотест веществото е реагирало на канабис.

В хода на последвалите действия водачът на превозното средство – гражданин на Албания, е направил опит да се укрие, но е бил задържан извън граничния пункт от екип на Главна дирекция "Гранична полиция".

Общото тегло на иззетия наркотик е 60,920 килограма. По данни на разследващите стойността му възлиза на 498 366,42 евро, съгласно Постановлението на Министерския съвет за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

По случая е образувано досъдебно производство за контрабанда на наркотични вещества. Разследването се провежда под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил по чл. 242, ал. 2, предл. 1 от Наказателния кодекс.

Снимки: Агенция "Митници"

С постановление на прокуратурата 28-годишният шофьор е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".