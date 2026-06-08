Опасен мост в Кресненското дефиле: Съоръжението е частично затворено почти месец

Строителят, който укрепва свлачището при тунел "Железница" на автомагистрала "Струма", умишлено бави възстановяването. Тоза заяви регионалният министър Иван Шишков, който днес ще постави въпроса пред новото ръководство на АПИ. Затвореният от април тунел не е единственият, който затруднява движението в Югозапада. Повече от 3 седмици опасен мост в Кресненското дефиле е частично затворен.

След затварянето на моста, трафикът в района минава през мястото, откъдето тръгват групите на един от рафтинг клубовете край река Струма.

Николай: "Тука трудно минаваме с лодките, е сега имаме две лодки на долу по реката, като се върнат няма къде да спрат, тировете вървят един след друг и просто е нещо страшно."

Обходният маршрут притеснява и много от пътуващите през лятото.

Елизабета: "Ще стане голямо задръстване, и тука ще стоим по цял ден." Николай: "Тука става тапа винаги петък, събота, неделя като има и то като се паднат 3, 4 почивни дни тука е кола до кола."

Отсечката, по която в момента преминават автомобилите и тировете също не е в добро състояние. Веднага след завоя, пътят е осеян с дупки и неравности, което според преминаващи създава предпоставки за пътно транспортни произшествия.

Владимир: "Има доста дупки." Николай: "Трябваше да се направи малко като рехабилитация."

Затвореният мост в началото на Кресненското дефиле за последно е ремонтиран частично през 2022 г. Кога ще започне същинската му реконструкция обаче все още не е ясно.