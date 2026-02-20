Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол

Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето между Созопол и Приморско. Плавателният съд се намира на дъното на морето на около 5 км от брега. На този етап няма информация да е открит тричленния екипа, който е бил на борда.

На третия ден от издирването специализиран екип на военноморските сили обследва дъното, след сигнал от доброволци, че е открито нефтено петно в района, където е изчезнал сигнала на кораба.

В претърсването са използвани водни дронове, а след това и специалисти от водолазната група на военноморските сили, които потвърдиха, че корабът се намира на 40 метра дълбочина.

Заради подводни течения и липса на видимост извършеният оглед е частичен. Утре ще бъде направен повторен. Издирването на рибарите продължава.