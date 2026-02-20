БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
У нас
откриха потънал изчезналия риболовен кораб морето созопол
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето между Созопол и Приморско. Плавателният съд се намира на дъното на морето на около 5 км от брега. На този етап няма информация да е открит тричленния екипа, който е бил на борда.

На третия ден от издирването специализиран екип на военноморските сили обследва дъното, след сигнал от доброволци, че е открито нефтено петно в района, където е изчезнал сигнала на кораба.

В претърсването са използвани водни дронове, а след това и специалисти от водолазната група на военноморските сили, които потвърдиха, че корабът се намира на 40 метра дълбочина.

Заради подводни течения и липса на видимост извършеният оглед е частичен. Утре ще бъде направен повторен. Издирването на рибарите продължава.

#изчезналият кораб #изчезнали рибари #риболовен кораб #Созопол #Приморско

Съдът остави в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков
Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край с. Войводово Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край с. Войводово
Прекратиха предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец" Прекратиха предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец"
Латвийски ТИР блокира панорамния път между прохода Шипка и паметника на Бузлуджа Латвийски ТИР блокира панорамния път между прохода Шипка и паметника на Бузлуджа
КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен" КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
У нас
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор по искане на правосъдния министър ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор по искане на правосъдния министър
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
По света
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
У нас
Започва реставрация на катедралата "Санта Мария дел...
По света
