Пловдивчани излязоха на протест с искания за по-добър градски транспорт

Протест с искане за ефективен и обновен градски транспорт се проведе тази вечер в Пловдив. Жители на града се събраха пред сградата на общината.

Сред исканията им са повече и нови автобуси, курсове минимум до 23.00 часа вечерта, както и въвеждане на електронно таксуване, достъпност за хора с увреждания и актуализиране на маршрутите. От гражданската формация, която организира протеста, стартираха и подписка с исканията, която да бъде внесена за разглеждане в общинския съвет.