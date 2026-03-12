Пловдивчани излязоха на протест с искания за по-добър градски транспорт

Протест с искане за ефективен и обновен градски транспорт се проведе тази вечер в Пловдив. Жители на града се събраха пред сградата на общината.
Сред исканията им са повече и нови автобуси, курсове минимум до 23.00 часа вечерта, както и въвеждане на електронно таксуване, достъпност за хора с увреждания и актуализиране на маршрутите. От гражданската формация, която организира протеста, стартираха и подписка с исканията, която да бъде внесена за разглеждане в общинския съвет.
Светлана: "Снощи чаках 30 минути и закъснях за работа."
Мария Антонова: "Мръсно е, автобусите не идват на време, движат се вкупом – два автобуса от един номер могат да минат много често един след друг."
Антонина Герова: "Искам да има наистина хубав транспорт, защото градът го заслужава – има много граждани и трябва да се подобри това."