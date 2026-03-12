БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради...
Чете се за: 02:45 мин.
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пловдивчани излязоха на протест с искания за по-добър градски транспорт

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
Пловдивчани излязоха на протест с искания за по-добър градски транспорт
Снимка: БТА
Слушай новината

Протест с искане за ефективен и обновен градски транспорт се проведе тази вечер в Пловдив. Жители на града се събраха пред сградата на общината.

Сред исканията им са повече и нови автобуси, курсове минимум до 23.00 часа вечерта, както и въвеждане на електронно таксуване, достъпност за хора с увреждания и актуализиране на маршрутите. От гражданската формация, която организира протеста, стартираха и подписка с исканията, която да бъде внесена за разглеждане в общинския съвет.

Светлана: "Снощи чаках 30 минути и закъснях за работа."

Мария Антонова: "Мръсно е, автобусите не идват на време, движат се вкупом – два автобуса от един номер могат да минат много често един след друг."

Антонина Герова: "Искам да има наистина хубав транспорт, защото градът го заслужава – има много граждани и трябва да се подобри това."

#градски транспорт #протест #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
1
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
2
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
3
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
4
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване
5
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо...
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
6
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Регионални

Знакови държавни имоти в София са на път да станат общински
Знакови държавни имоти в София са на път да станат общински
Гарантирането на свободния вот на уязвимите групи на изборите е приоритет за служебния министър на труда Хасан Адемов Гарантирането на свободния вот на уязвимите групи на изборите е приоритет за служебния министър на труда Хасан Адемов
Чете се за: 02:47 мин.
Имани, Макена и Заир са имената на трите лъвчета в зоопарка в Стара Загора Имани, Макена и Заир са имената на трите лъвчета в зоопарка в Стара Загора
Чете се за: 01:12 мин.
Започнаха проверки на храните в училищата в цялата страна Започнаха проверки на храните в училищата в цялата страна
Чете се за: 01:47 мин.
Общинските съветници приеха докладите за прехвърляне на държавни имоти към Столичната община Общинските съветници приеха докладите за прехвърляне на държавни имоти към Столичната община
Чете се за: 01:22 мин.
Още двама лекари с обвинения за смъртта на 6-годишно дете в зъболекарски кабинет в Пловдив Още двама лекари с обвинения за смъртта на 6-годишно дете в зъболекарски кабинет в Пловдив
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата 30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Чете се за: 05:17 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ