Още двама лекари с обвинения за смъртта на 6-годишно дете в зъболекарски кабинет в Пловдив

Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения срещу още двама лекари – анестезиолог и стоматолог – по разследването за смъртта на шестгодишно дете, починало по време на стоматологична интервенция в частна клиника през април 2025 г. Повдигнато е и ново конкретизирано обвинение на анестезиолог, привлечен като обвиняем по същото дело, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Спрямо двамата анестезиолози е повдигнато обвинение за това, че на 4 април миналата година поради немарливо изпълнение на лекарската професия, при независимо съпричиняване, са причинили смъртта на детето.

Спрямо стоматолога е повдигнато обвинение за това, че е провел лечение на шестгодишното дете в нарушение на установения от закона ред, съгласно Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина.

Задълбочен анализ на седморна съдебномедицинска експертиза е установил данни за нарушения при лечението. Разследването по случая продължава.