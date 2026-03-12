Започнаха проверки на храните в училищата в цялата страна

Българската агенция по безопасност на храните започна проверки в цялата страна във връзка с храните, предлагани в учебните заведения по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко", както и на закуските за учениците. Контролът обхваща училищни столове, бюфети и павилиони, предприятия за производство на закуски, кухненски блокове, складове за търговия и кухни-майки с кетъринг, съобщиха от Агенцията.

До момента са извършени 339 проверки, при които са установени несъответствия, свързани с използване на бяло саламурено сирене. Констатирани са също случаи на некоректно етикетиране, неспазване на изискванията за контрол на доставчиците, наличие на храни без документи за произход и пропуски при поддържането на системата за управление на безопасността на храните.

Инспекторите на Агенцията по храните са взели общо 427 проби за лабораторен анализ от пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, закуски и суровини за производство на тестени изделия.

За установените несъответствия са връчени 17 предписания, съставени са 21 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 6 разпореждания за насочване към унищожаване на храни, които не отговарят на изискванията.

Установено е и производство на закуски в обект, нерегистриран по Закона за храните. По случая е връчена заповед за спиране на дейността.

Проверките на Агенцията продължават, а след приключването на контролните действия ще бъдат оповестени и цялостните резултати от тях.