ИЗВЕСТИЯ

Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Чете се за: 02:00 мин.

Цената на храната в училищата: Има ли притеснения сред родители и учители

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Въвеждането на еврото като основна валута в страната от 1 януари засяга и плащанията на храната в училищните столове. Има ли притеснения сред директори и родители от новата валута и очаква ли се промяна в цената на храната в училищните столове.

В едно от най-големите училища в Благоевград - Второ основно "Димитър Благоев", от години децата се хранят от фирма доставяща храна под формата на кетъринг. Заплащането на обяда в училището е по банков път или на място във фирмата приготвяща храната. За това и не се очаква да има проблеми след въвеждането на еврото.

Милена Ковачева, директор на Второ ОУ "Димитър Благоев": "До пето число на следващия месец ние плащаме това, което дължим към фирмата, която извършва кетъринга в училището, а останалата част се плаща от родителите в края на месеца пак до 5-о число на следващия месец, като те ходят на място и плащат при определен човек излъчен от фирмата, с която имаме договор."

Подобна е ситуацията и в морската ни столица Варна, където кетъринг фирмите, доставящи храна на децата в училищата предлагат онлайн платформи, от която родителите избират от менюта подходящата храна за своите деца.

Петко Петков, директор на Средно училище "Св. Климент Охридски": "Организацията по наше мнение е изключително добра, улеснява родителите и в този смисъл както знаем, че превалутирането става автоматично от банки и институции това означава че проблем не би трябвало да има."

И докато във Варна за сега не се очаква увеличение в цената на училищния обяд, такова вече е планирано в Благоевград.

Милена Ковачева, директор на Второ ОУ "Димитър Благоев": "В момента имаме искане от страна на фирмата, която осъществява кетъринга за увеличение на тази цена, тъй като увеличението е свързано с промяната на минималната работна заплата и съответно с по-високите разходи, които има собственика на фирмата."

Цената на обяда за децата до 4-ти клас във Второ училище в момента е 4,40 лв. или 2,25 евро, като тя се поделя между образователната институция и родителите. Планираното увеличение е с 15 евроцента на порция, като то ще бъде доплащано от училището.

Милена Ковачева, директор на Второ ОУ Димитър Благоев": "Имаме достатъчно средства които обезпечават храненето на учениците и те са целеви средства, за друго не се използват а само за хранене."

Преминаването от една валута в друга няма да създаде проблеми и за децата, които сами купуват закуските си докато са на училище, убедени са повечето родители.

"Ще им е трудно от начало, но ще свикнат, те са по умни от старото поколение и бързо свикват и мисля че няма да имат проблем."

"Сметките са лесни, съотношението лев-евро е ОК, даже вече ми задават въпрос, той големият ми син е на 10 години, вече му е интересно и пита за разликата между стотинки и центове и т.н."

За да няма объркване сред децата при плащанията, в първите дни на новата година родителите ще разчитат и на добросъвестни търговци.

По темата работят Станислава Христова, Деян Михайлов

#храна в училище #училища

