Белият дом и Държавният департамент с абстрактни мемета за операцията във Венецуела
Особен детайл около американската операция във Венецуела - серия от мемета бяха публикувани в профилите на държавните институции във Вашингтон.
От Държавния департамент качиха колаж, който показва Доналд Тръмп, Марко Рубио и съветници, придружен от надпис "не си играйте игрички с президента Тръмп" и "той е човек на действието".
От Белия дом пък се спряха на снимка на президента, представяща го в светлината на екшън герой, на която пише "Да си намериш майстора".
В профила си в "Трут сошъл" Доналд Тръмп публикува видео, в което Николас Мадуро го подканва да дойде и да го залови. Самият Тръмп е изобразен като орел, който в крайна сметка залавя венецуелския лидер.