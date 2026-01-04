БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мадуро вече е в затвора, как беше осъществена операцията по задържането му и какво следва?

По света
Срещу него и съпругата му са повдигнати обвинения в конспирация за трафик на кокаин към САЩ

Мадуро вече е в затвора, как беше осъществена операцията по задържането му и какво следва?
Президентът на Венецуела Николас Мадуро беше отведен в затвор в Ню Йорк. Срещу него и съпругата му са повдигнати обвинения в конспирация за трафик на кокаин към САЩ.

На фона на заявката на Доналд Тръмп, че САЩ ще управляват Венецуела, докато бъде извършен преход във властта, в Каракас назначиха вицепрезидента за временно управляващ страната.

Операция, подготвяна с месеци и реализирана с помощта на агенти от ЦРУ - така американски официални представители разкриват, че се е стигнало до вчерашното залавяне и отвеждане на венецуелския лидер. Какво следва за Николас Мадуро и какви са намеренията на Тръмп.

"Лека нощ и честита Нова година" - с тези думи Николас Мадуро се обърна към агентите от Агенцията за борба с наркотиците, които го ескортираха в затвора в Бруклин в Ню Йорк.

Операция, почти като на кино - така се стига до залавянето на венецуелския президент. Само за 2 часа и 20 минути американските специални части нанасят прецизни удари по военни цели в Каракас и други части на Венецуела. И измъкват Мадуро и съпругата му от резиденцията им.

С месеци агенти от ЦРУ, внедрени в най-близкото обкръжение на Николас Мадуро следят всяко негово движение. Операцията по задържането на 63-годишния венецуелски президент била планирана за 4 дни по-рано, но заради лошото време се отлага за събота.

Съединените щати ще поемат контрола върху Венецуела и ще останат там до тогава, до когато е необходимо - така Доналд Тръмп обобщи намеренията си.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще управляваме страната докато не се уверим, че е възможен безопасен и законен преход във властта. Не искаме да допускаме някой друг да поеме контрола и да се стигне до същата ситуация. Ще останем на власт докато не се уверим, че стабилността е възможна."

С белезници и превръзка на очите, Николас Мадуро е отведен първо в залива Гуантанамо, а после със съпругата му Силия Флорес са ескортирани до Ню Йорк. Повдигнати са им обвинения в заговор за наркотероризъм, за внос на кокаин в САЩ и притежание и използване на автоматични оръжия.

В седмиците на нарастващо напрежение между Вашингтон и Каракас, самият Мадуро многократно е казвал, че целта на Тръмп е да изземе огромните залежи на петрол във Венецуела. Американският президент каза, че именно с венецуелски петрол ще бъдат покрити разходите по операцията в латиноамериканската страна. Изчислява се, че става дума за около 330 млн. барела черно злато.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще възстановим петролната инфраструктура. Нашите компании ще влязат във Венецуела. Ще си вземем петрола, който много отдавна трябваше да сме си върнали."

Тръмп не уточни как точно ще бъде осъществено управлението на Венецуела. В Каракас беше взето решение досегашният вицепрезидент временно да поеме ръководството на страната. На въпрос би ли подкрепил лидерката на опозицията Мачадо, която получи и Нобелова награда за мир, отговори така:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Тя не се ползва с подкрепата и уважението на хората в страната."

Критици на операцията във Венецуела изразиха съмнения, че сега в Каракас може да има управленски вакуум. Критики към Тръмп за това, че Конгресът не е бил предварително информиран за готвената атака, дойдоха както от демократи, така и от републиканци. Очакванията са, че дори част от най-яростните привърженици на американския президент, може да се отдръпнат от него, тъй като за тях външната политика не е приоритет, мнозина са категорично против и инвазии в други държави.

