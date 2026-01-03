БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
УДАРИ СРЕЩУ ВЕНЕЦУЕЛА

САЩ удариха Венецуела, президентът Мадуро е изведен от страната (ОБЗОР)

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 05:10 мин.
На специална пресконференция Доналд Тръмп той обяви подробности за операцията

сащ удариха венецуела президентът мадуро изведен страната обзор
Снимка: БТА
Слушай новината

Съединените щати извършиха широкомащабен удар срещу Венецуела. Президентът Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната. Това потвърди американският президент Доналд Тръмп. На специална пресконференция от имението си Мар-а-Лаго Тръмп той обяви подробности за операцията.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Това беше една от най-зашеметяващите, ефективни и мощни демонстрации на американската военна мощ и компетентност. Целият военен капацитет на Венецуела беше лишен от сила. Операцията се проведе по въздух, суша и вода. Няма загинали американски войници. Ще управляваме страната, докато можем да направим безопасен, правилен и разумен преход. Мадуро и съпругата му ще се изправят пред американското правосъдие."

Венецуелското правителство заяви, че при ударите са загинали цивилни граждани и военни, без да посочи конкретни данни. Това е първата директна намеса на Вашингтон в Латинска Америка от инвазията в Панама през 1989 г., след която е свален Мануел Нориега.

Експлозии разтърсиха Каракас около 2:00 ч. след полунощ, местно време. На любителски кадри се вижда гъст дим и прелитащи самолети. Без ток остава южната част на венецуелската столица, където е разположена важна военна база. Атаката продължава 30 минути, ударите са поне седем. В 4:21 ч., източноамериканско време президентът на САЩ Доналд Тръмп пусна публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл, споделена минута по-късно и в каналите на Белия дом в социалните мрежи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Съединените щати успешно извършиха широкомащабни военни удари срещу Венецуела и лидера ѝ Николас Мадуро. Той и съпругата му са задържани и изведени извън страната."

Ден преди операцията, в необичайно телевизионно интервю самият Мадуро изрази готовност за преговори със Съединените щати.

Николас Мадуро, президент на Венецуела: "Ако искат да водим преговори за споразумение срещу наркотрафика - готови сме. Ако искат петрол от Венецуела, Венецуела е готова за американски инвестиции. Каквото искат и както го искат - решението е на Съединените щати."

Правителството на Венецуела съобщи, че са били атакувани цивилни и военни райони и извън Каракас и обяви извънредно положение. В комюнике посочва, че целта е да бъдат завладени стратегическите ресурси на страната и по-специално нейния петрол. В аудиообръщение по венецуелската държавна телевизия вицепрединтката заяви:

Делси Родригес, вицепрезидент на Венецуела: "В ранните часове на деня американското правителство направи грешка, която Венецуела осъжда, и предприе брутална въздушна атака, нарушавайки всички норми на международното право."

На фона на слуховете, че е напуснал страната, министърът на отбраната Владимир Падрино направи изявление, в което обяви, че Венецуела ще се противопостави на чуждо военно присъствие в страната.

Владимир Падрино, министър на отбраната на Венецуела: "За да възстановим реда и мира, ще разгърнем масирано всички сухопътни, военновъздушни, военноморски, речни и балистични средства и оръжейни системи, с които разполагаме за цялостната защита."

Един от най-близките сътрудници на Мадуро призова за спокойствие.

Диосдадо Кабело, министър на вътрешните работи на Венецуела: "Доверете се на нашето ръководство, нашите военни и политически лидери. Никой не трябва да се отчайва, никой не трябва да улеснява нападащия ни вра"

Венецуела осъмна тиха и пуста след ударите. За част от венецуелците новият ден донесе надежда.

- Трябва да има положителна промяна за Венецуела, защото след 28 години управление е време за преход.

Новината за залавянето на Мадуро предизвика бурна радост сред венецуелците по света, включително в Чили, Аржентина и Перу. Колумбия обяви, че разполага военни по границата с Венецуела като мярка срещу евентуална бежанска вълна.

снимки: БТА

#експлозии в Каракас #президент на Венецуела #Доналд Тръмп #Николас Мадуро #Венецуела

