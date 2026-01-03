САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията

САЩ са нанесли въздушни удари срещу Венецуела. Рано тази сутрин мощни експлозии разтърсиха столицата Каракас, поразени са военни обекти.

Преди минути новината беше потвърдена от Доналд Тръмп, който допълни, че венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му са задържани и изведени извън страната.

Във Венецуела е обявено извънредно положение. От Каракас обвиниха Вашингтон в опит да изземе природните ресурси на една от най-богатите на петролни залежи държави в света.

Ударите стават на фона на продължаващото със седмици напрежение между САЩ и Венецуела и многократните закани на Доналд Тръмп, че е готов на военни действия на терен.

Около 2.00 ч. след полунощ в Каракас почти едновременно избухват няколко мощни експлозии. Изтребители прелитат ниско над венецуелската столица. Огромни огнени кълба се виждат в различни части на града.

Пораженията - от центъра на Каракас, където се намира и военното летище Ла Карлота, до базата Фуерте Тиуна в южните предградия. Голяма част от венецуелската столица е без ток.

Според американската телевизия Си Би Ес Доналд Тръмп е разпоредил да бъдат нанесени въздушни удари по военни обекти. Ройтерс цитира анонимен източник от Вашингтон, който също твърди, че става дума за американска атака. Засега няма официално потвърждение от страна на Пентагона или Белия дом.

Твърди се, че операцията във Венецуела първоначално е планирана преди Коледа, но е била отложена, както и че Тръмп е провел съвещание, посветено на националната сигурност, в имението си във Флорида. Въведена е забрана за прелитане на американски граждански полети над венецуелското въздушно пространство, а американските граждани са призовани да не посещават страната.

Само преди дни американският президент за пореден път призова венецуелския лидер Николас Мадуро да се оттегли от власт. На журналистически въпрос каква е крайната му цел за Венецуела, Тръмп беше лаконичен:

Доналд Тръмп, президент на САЩ (22 декември 2025 г.): "Нямам точен отговор. Мадуро може да прави каквото пожелае. Разположили сме огромна армада, най-голямата в Латинска Америка. А ако той иска да играе грубо, това ще бъде последното нещо, което ще направи."

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви извънредно положение в страната и пълна мобилизация. По думите му експлозиите, които отекнаха тази сутрин в столицата Каракас, са в резултат на американски удари. Според властите във Венецуела САЩ са атакували както военни обекти, така и цивилни граждани.

"Венецуела отхвърля, категорично се противопоставя и осъжда изключително тежката военна агресия, извършена от САЩ срещу територията и населението на Венецуела, в цивилни и военни райони на Каракас и в щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра около Каракас. Подобна агресия застрашава международния мир и стабилност и представлява сериозна опасност за живота на милиони хора. Целта на тази атака не е нищо друго освен да се завладеят стратегическите ресурси на Венецуела, по-специално нейният петрол и минерални богатства, като се направи опит чрез сила да бъде пречупена политическата независимост на нацията."

Само ден по-рано венецуелският президент каза, че е готов на преговори със Съединените щати.

Николас Мадуро, президент на Венецуела: "Ако искат да водим преговори за споразумение срещу наркотрафика - готови сме. Ако искат петрол от Венецуела, Венецуела е готова за американски инвестиции. Каквото искат и както го искат - решението е на Съединените щати."

Експлозиите във Венецуела стават на фона на продължаващото със седмици напрежение между Вашингтон и Каракас. Американският президент разположи военни кораби в Карибския басейн, извършени бяха и серия от удари по венецуелски лодки, за които се твърди, че са били на наркотрафиканти. Обявена беше и пълна блокада за санкционирани петролни танкери.

Мадуро многократно е отхвърлял обвиненията на Тръмп в наркотрафик и други престъпления. Преди седмици американският президент обяви властите в Каракас за терористична организация. Тогава Мадуро призова американския си колега да не се пролива кръв срещу петрол.