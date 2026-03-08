БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет

У нас
Социалните плащания, включително пенсиите, са гарантирани и няма да бъдат засегнати, дори ако до 1 юли не бъде приет редовен бюджет. Това увери служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов увери в „Денят започва с Георги Любенов“. Той увери, че социалната сфера няма да бъде използвана за политически цели.

Министърът обясни как се осигурява финансовата стабилност на социалните плащания.

„Дори и да не се приеме удължителният бюджет, няма никаква опасност за социалните плащания. Всички те са гарантирани със Закона за публичните финанси, чл. 87 казва, че ако не се приеме редовен бюджет или удължителен такъв, функционирането на държавните системи не може да прекъсне по никакъв начин.“

Адемов уточни конкретните увеличения, които са планирани от 1 юли.

„Гарантиране на минималната работна заплата, която се увеличава с 12,6%, гарантиране линията на бедност – става 390 евро, увеличението е с 19,7%. Минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли се увеличава на 347 евро. Средната пенсия се увеличава на 556 евро. Тези социални плащания са абсолютно гарантирани, няма нужда от това да бъдат договорени. Българските граждани трябва да бъдат спокойни, че пенсиите, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7,8%.“

Служебният социален министър подчерта, че социалната сфера няма да се използва за изборна активност.

„Всички европейски програми за "Заетост", "Топъл обяд", "Личен асистент", "Домашен помощник" са за всички български граждани независимо от тяхната партийна принадлежност. Ние от МТСП сме заявили нулева толерантност към злоупотреби.“

Той увери, че екипът му обикалярегионите, за да гарантира прозрачност:

„Няма да позволим по никакъв начин интервенции с инструментите на социалната политика да се моделира и контролира определено политическо поведение.“

По думите му в случай на нарушения ще се вземат строги мерки.

„Там, където установим сериозни нарушения или колаборация на местната власт и социалните служби, ще реагираме изключително строго и адекватно. Ще вземем всички мерки, за да приключим това грозно явление – купуване на гласове с инструментите на социалната политика.“

Той увери, че ще бъде направено всичко възможно за подкрепа на уязвимите групи във връзка с въвеждането на еврото.

Вижте целия разговор с министър Адемов във видеото.

