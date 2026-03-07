Илия Лазаров: Темата за френския ядрен чадър трябва да бъде обсъждана

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Темата за евентуалното включване на България към френския ядрен чадър трябва да бъде внимателно обсъдена, но е рано да се заема категорична позиция „за“ или „против“. Това заяви в предаването „Говори сега“ по БНТ евродепутатът от ГЕРБ-СДС Илия Лазаров.

Повод за разговора е предложението на евродепутата от ПП-ДБ Радан Кънев да бъде свикан Консултативният съвет по национална сигурност, който да обсъди възможността България да се включи в ядрената защита на Франция. Идеята беше поставена след като френският президент Еманюел Макрон започна разговори с европейски държави за разширяване на френския ядрен щит.

„Темата по принцип трябва да бъде обсъждана. Нищо повече на този етап“, заяви Лазаров.

По думите му все още няма яснота какво точно предлага френската страна и как би функционирала подобна система за защита. Според него има редица ключови въпроси – дали механизмът ще бъде част от НАТО или е част от идея за отделна европейска отбранителна структура, кой ще взема решенията при криза и как ще бъде финансирана инициативата.

„Основният въпрос е кой натиска копчето“, посочи евродепутатът.

Той подчерта, че европейската отбрана трябва да се развива, но в тясна координация с НАТО. Според него Алиансът остава най-ефективната система за колективна сигурност.

В разговора беше засегната и темата за въздушната отбрана на България и сътрудничеството със съюзниците. Лазаров коментира информацията, че Гърция може да участва в охраната на българското въздушно пространство.

„Това, че ние нямаме противовъздушна отбрана като хората, си е наш проблем и това е факт“, каза той.

По думите му всяка система за защита – независимо дали собствена или чрез съюзници – има своята цена.

Евродепутатът коментира и международната ситуация около Иран, като посочи, че действията на Съединените американски щати и Израел са свързани с опасенията Техеран да се сдобие с ядрено оръжие. Според него това е основният фактор, който обяснява разделението в позициите на европейските държави.

В края на разговора Лазаров изрази надежда след следващите парламентарни избори в България да бъде съставено стабилно управление.

„България се нуждае от стабилно правителство и от четиригодишен хоризонт на управление“, подчерта той.

Вижте целия разговор във видеото

#войната в Иран #ядрен чадър #Илия Лазаров #евродепутат #Франция #България

