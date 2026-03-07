Ахметджан Ершимшек: Винаги е трудно да играем срещу ЦПВК

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София...
Чете се за: 01:37 мин.
Екоминистърът за скока на цените на горивата по...
Чете се за: 09:40 мин.
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Старши треньорът на Марица Пловдив остана доволен след успеха над „полицайките“.

ахметджан ершимшек винаги трудно играем цпвк
Старши треньорът на Марица Пловдив Ахметджан Ершимшек призна, че победата над ЦПВК в шампионата не е дошла никак лесно.

Шампионките спечелиха гостуването си на „полицайките“ с 3:1 гейма.

„Беше трудно за нас и винаги е трудно да играем срещу ЦПВК. Трябва да се бием като луди с тях. Те дават всичко от себе си на полето. Съперникът ни играе всяка точка. Може да загубим един гейм, но важно е да запазим самообладание“, сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Наставникът планира да даде игрово време на всичките си възпитанички, за да бъдат готови за плейофите.

„В плейофите всичко е възможно. Има още добри отбори. В следващите мачове ще ротирам отбора, за да бъдат всички готови за плейофите“, допълни турчинът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#ВК ЦПВК # Ахметджан Ершимшек #ВК Марица Пловдив

