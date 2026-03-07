Ахметджан Ершимшек: Винаги е трудно да играем срещу ЦПВК

Старши треньорът на Марица Пловдив Ахметджан Ершимшек призна, че победата над ЦПВК в шампионата не е дошла никак лесно.

Шампионките спечелиха гостуването си на „полицайките“ с 3:1 гейма.

„Беше трудно за нас и винаги е трудно да играем срещу ЦПВК. Трябва да се бием като луди с тях. Те дават всичко от себе си на полето. Съперникът ни играе всяка точка. Може да загубим един гейм, но важно е да запазим самообладание“, сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Наставникът планира да даде игрово време на всичките си възпитанички, за да бъдат готови за плейофите.

„В плейофите всичко е възможно. Има още добри отбори. В следващите мачове ще ротирам отбора, за да бъдат всички готови за плейофите“, допълни турчинът.

Вижте цялото интервю във видеото.