Детската болница в Бургас е готова за откриване, търсенето на специалисти продължава

До няколко месеца в Бургас ще отвори първата многопрофилна педиатрична болница у нас. Докато Националната детска болница в София, 48 години след първата си копка, продължава да е тема без окончателно решение, общинското лечебно заведение в морския град е изградено и напълно оборудвано за две години.

Детската болница в Бургас разполага със 142 легла и в нея ще се лекуват пациенти по 27 медицински специалности.

Яна Шерденова, координатор по набиране на професионалисти по здравни грижи в МБАЛДБ „Св. Анастасия“: Спешно отделение, което ще функционира 24 часа, клиника по неврология, клиника по детска пневмология и фтизиатрия, клиника по детска клинична онкохематология, клиника по хирургия, клиника по педиатрия, която ще включва всичките терапевтични специалности, и инфекциозно отделение.

Апаратурата в детската болница е изцяло адаптирана във формата на животни или анимационни герои, за да не стресира малките пациенти.

Димитър Николов, кмет на Община Бургас: „На 10 март цялата документация ще бъде внесена в Министерството на здравеопазването за получаване на разрешително за дейност. Това е изключително важно и на практика, ако получим разрешение в разумни срокове, ние сме готови да започнем.“

Специална ще бъде и ролята на медицинската сестра в лечебното заведение.

Яна Шерденова, координатор по набиране на професионалисти по здравни грижи в МБАЛДБ „Св. Анастасия“: "Медицинската сестра, освен грижа за детет,о ще бъде и довереник на родителите. Това е нашата цел, за да бъде грижата към малките пациенти комплексна."

Търсенето на специалисти продължава.

Димитър Николов, кмет на Община Бургас: „За съжаление има много ограничен брой педиатри специалисти в България, включително имаме няколко българи, които в момента работят извън страната в европейски държави. Те са потвърдили и ще се включат към нашия екип“.

За тях се изграждат и специални жилища.