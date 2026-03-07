БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Екоминистерството нареди на местната власт да се почистят речните корита и деретата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Екоминистерството нареди на местната власт да се почистят речните корита и деретата
Снимка: илюстративна
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) нареди на местната власт да предприеме превантивни мерки за почистване на замърсени с отпадъци терени, включително речни корита и дерета. Във връзка с настъпването на пролетния сезон и очакваното снеготопене, което може да доведе до повишаване нивата на реките и до създаване на предпоставки за наводнения, регионалните инспекции по околната среда и водите изпратиха писма до кметовете на всички общини и до управителите на областните пътни управления. Това съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.

Дадени са указания за организиране и извършване на проверки за наличие на замърсени с отпадъци терени и за тяхното своевременно почистване. Приоритет при проверките следва да бъдат обходите на проблемни участъци, допълниха от МОСВ. При установяване на замърсявания е необходимо да бъде организирано незабавното им почистване, както и предприемането на ефективни мерки за предотвратяване на повторно замърсяване. Видеонаблюдение и ограничаване на достъпа до рискови зони и осигуряване на охрана са част от възможните мерки, които МОСВ препоръчва. Регионалните инспекции ще осъществяват последващ контрол, а при установяване на нарушения ще бъдат предприемани съответните административни действия съгласно действащото законодателство, казаха от МОСВ.

Инициативата следва ясната управленска позиция за нулева толерантност към замърсяванията с отпадъци, допълниха от министерството. Въпреки предприетите до момента мерки и положените усилия, резултатите остават незадоволителни и изискват по-активни действия от всички отговорни институции, посочиха от МОСВ. Целта е постигане на реални резултати в полза на гражданите и на опазването на околната среда, както и насърчаване на по-голяма обществена отговорност към чистотата на населените места и природата, казаха от ведомството.

Кметовете трябва да са по-активни по отношение на проблема с нерегламентираните отпадъци, каза служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по време на парламентарен контрол.

#екоминистерството #затлачени дерета #речни корита #почистване

