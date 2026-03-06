БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Чете се за: 04:45 мин.
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

Европейската гимнастика гласува единодушно доверие на Християна Тодорова

Българката остава генерален секретар на Техническия комитет.

Християна Тодорова
Снимка: БФХГ
Християна Тодорова беше преизбрана за генерален секретар на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика.

„Тя беше единодушно избрана от членовете на Техническия комитет по художествена гимнастика, което е признание за нейния професионализъм, опит и авторитет в международната гимнастическа общност. След впечатляващата си състезателна кариера Тодорова продължава активно да допринася за развитието на спорта на европейско ниво, а преизбирането ѝ е още едно доказателство за силното присъствие и авторитет на България в управлението на художествената гимнастика в Европа“, написаха от БФХГ в профила си във Фейсбук.

