Европейската гимнастика гласува единодушно доверие на Християна Тодорова

Християна Тодорова беше преизбрана за генерален секретар на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика.

„Тя беше единодушно избрана от членовете на Техническия комитет по художествена гимнастика, което е признание за нейния професионализъм, опит и авторитет в международната гимнастическа общност. След впечатляващата си състезателна кариера Тодорова продължава активно да допринася за развитието на спорта на европейско ниво, а преизбирането ѝ е още едно доказателство за силното присъствие и авторитет на България в управлението на художествената гимнастика в Европа“, написаха от БФХГ в профила си във Фейсбук.