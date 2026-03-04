БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Варна събира елита на европейската художествена гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Кулминацията на заседанието ще бъде на 6 март, когато ще се проведе тегленето на жребия за предстоящото европейско първенство.

Варна събира елита на европейската художествена гимнастика
Снимка: БФХГ
Слушай новината

От 5 до 8 март Варна ще домакин на първото заседание на новоизбрания Технически комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика - ключов орган, който определя развитието и посоката на спорта в Европа. Новината съобщиха от Българската федерация художествена гимнастика в страницата си във Фейсбук.

Начело на комитета застава президентът Елисо Бедошвили, а сред членовете му са изявени специалисти и доказани имена в художествената гимнастика: Християна Тодорова, Изабел Де Косио, Сайла Питканен, Ариел Миланезио, Весна Радонич и Наталия Йеромина.

Работната среща във Варна бележи началото на мандата на новия състав на комитета, който ще има ключова роля в развитието на европейските турнири и регламентите в художествената гимнастика през следващите години.

Кулминацията на заседанието ще бъде на 6 март от 10:00 часа, когато ще се проведе официалното теглене на жребия за предстоящото европейско първенство по художествена гимнастика, което ще се състои именно във Варна в края на месец май.

Така морската столица за пореден път се превръща в център на европейската художествена гимнастика, събирайки водещите специалисти на континента в навечерието на едно от най-очакваните събития в календара на спорта.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.
1
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
2
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
3
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
5
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Художествена гимнастика

Уроците и наследството на легендарната треньорка Златка Бончева, която днес навършва 87 години
Уроците и наследството на легендарната треньорка Златка Бончева, която днес навършва 87 години
Гимнастичките на Левски с впечатляващо представяне на "Creta Cup“ Гимнастичките на Левски с впечатляващо представяне на "Creta Cup“
Чете се за: 02:00 мин.
Дара Стоянова се пребори за сребро на турнира по гимнастика в Тарту Дара Стоянова се пребори за сребро на турнира по гимнастика в Тарту
Чете се за: 01:20 мин.
Българските гимнастички спечелиха четири златни и един сребърен медал на турнир в Тарту Българските гимнастички спечелиха четири златни и един сребърен медал на турнир в Тарту
Чете се за: 01:50 мин.
Алекса Рашева с четири финала при дебюта си на "Miss Valentine" Алекса Рашева с четири финала при дебюта си на "Miss Valentine"
Чете се за: 01:30 мин.
България с отборна титла при девойките на "Miss Valentine“ в Тарту България с отборна титла при девойките на "Miss Valentine“ в Тарту
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
Чете се за: 03:52 мин.
По света
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ