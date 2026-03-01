България с отборна титла при девойките на "Miss Valentine“ в Тарту

България триумфира в отборната надпревара при девойките на международния турнир по художествена гимнастика "Miss Valentine“ в Тарту (Естония). Деа Емилова и Сияна Алекова събраха общ актив от 201.600 точки и изведоха страната ни до убедително първо място. Среброто остана за Италия със 194.300 точки, а бронзът за Грузия с 194.200.

Българските състезателки демонстрираха стабилност и висока класа през всички състезателни дни. Сияна Алекова, водена от Божидара Рачева, впечатли с бухалки – 25.550 точки (9.700 трудност; 7.850 артистичност; 8.000 изпълнение), а на лента получи 25.200 (10.200; 7.550; 7.450) и се класира за финала с един от най-силните резултати на уреда.

Деа Емилова, с личен треньор Кристина Илиева, показа характер след неточности на лента (24.450 – 9.500; 7.900; 7.050) и отговори с впечатляващо изпълнение на бухалки - 26.100 (10.200; 7.900; 8.000), което ѝ донесе втори по сила резултат и място във финала. С общ сбор от 102.200 точки Емилова записа най-високия резултат в многобоя от всички участнички.

България ще има общо четири финала – Алекова на обръч и лента, а Емилова на топка и бухалки. Съдия за страната ни в Тарту е Силвия Митева-Янева, а финалите предстоят по-късно днес.