България поведе в класирането на турнир по художествена гимнастика в Тарту

Българските грации откриха участието си в международния турнир Miss Valentine в Тарту (Естония) с впечатляващи изпълнения на обръч, демонстрирайки класа, стабилност и високо ниво още в първия състезателен ден.

България оглави класирането с общ сбор от 52.950 точки, след отлични изпълнения на Сияна Алекова и Деа Емилова. Втори са Грузия с 49.950, след тях са Украйна с 49.400. Участват общо 21 тима.

С първи по сила резултат Сияна Алекова се класира сред най-добрите осем за финала в неделя на обръч с резултат от 26.500. Деа Емилова постигна втори по сила резултат от 26.450 в класирането, но по регламент във финала участва по една представителка от държава.

Двете ни състезателки представиха чиста, уверена и прецизна игра, която ясно показва потенциала на отбора в силната международна конкуренция.

Плътно до нашите момичета са и личните треньори Кристина Илиева и Божидара Рачева.

Съдия за България на това състезание е Силвия Митева - Янева.