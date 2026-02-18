Стилияна Николова спечели контролното състезание на националния отбор по художествена гимнастика жени индивидуално

Стилияна Николова спечели днешното контролно състезание на националния отбор по художествена гимнастика за жени индивидуално.

Проверката премина при изключително високо ниво, оспорвана конкуренция и силни изпълнения, които ясно показаха високата готовност на националните състезателки в началото на новия сезон.

Стилияна Николова от клуб Илиана оглави класирането в многобоя със сбор от 119.350 точки. Тя демонстрира стабилност, класа и увереност, като спечели първите места на топка, бухалки и лента, и се нареди четвърта на обръч.

Дара Стоянова (Илиана) завърши втора със 111.650 точки, показвайки много добро представяне на всички уреди. Ева Брезалиева (Илиана) се класира трета със 110.650, като бешв най-добра на обръч.

В челната седмица се наредиха още състезателки, които затвърдиха високото ниво на конкуренцията: Анастасия Калева (ЧАР ДКС) със 109.650 точки и впечатляващо завръщане след контузия, Дара Малинова (София Спорт 2017) със 109.000 и много силни съчетания на обръч и на лента, Олександра Шалуева (Грация) със 108.150 точки с балансирано изиграване на всички уреди и Алекса Рашева (София Спорт 2017) със 106.300, отличила се със силно изиграване на бухалки.

Надпреварата премина при стриктно и безкомпромисно оценяване от водещите ни международни съдии, което превърна контролата в реален тест за нивото, стабилността и конкурентоспособността на състезателките.

Състезанието беше наблюдавано от президента на БФХГ и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет Илиана Раева, от легендата на българската художествена гимнастика Мария Гигова, от директора на националните отбори Деспа Кателиева, членове на Управителния съвет към БФХГ и специалисти от националните отбори.

Резултатите от контролното състезание ще бъдат ключови при определянето на състава за предстоящите международни участия през месец март, уточняват от БФХГ.