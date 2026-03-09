БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илиана Раева: Очаквам много силна Световна купа в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Всички са наши конкуренти, сподели президентът на Българската федерация по художествена гимнастика преди състезанието, което ще се проведе в края на месеца.

Илиана Раева: Очаквам много силна Световна купа в София
Слушай новината

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева заяви, че очаква много силно състезание на предстоящата в края на месеца Световна купа в София.

Очаквам едно много силно състезание. Радваме се, че след толкова време ще участват състезателки на Русия, Беларус вече имаха участие. Очаквам най-вече силно представяне от нашите момичета“, коментира тя, след като получи дарение с чек за дарение на стойност 8047,70 евро чрез един от спонсодите на ценралата. Сумата е от благотворителната инициатива, реализирана чрез официалния календар на банката за 2026 година, чиито основни лица са българските гимнастички.

Не само рускините. Рускините не можем да кажем, че са ни конкуренция, защото от доста време не са участвали в състезанията. Всички състезателки, които до момента са участвали в призовата петица в индивидуалното, както и в ансамбъла, са наши конкуренти“, добави Раева.

Тя си пожела и възможно най-скоро напрежението в Близкия Изток в момента да приключи.

Да се молим да живеем в един мирен свят, защото това, което се случва, е много притеснително. Това касае всеки един човек, касае и нашата сфера - спортът. Дано всичко приключи по най-бързия начин и да няма войни. Всички да се молим да живеем в един по-спокоен свят, с повече доброта и любов, без война“, завърши президентът на Българската федерация по художествена гимнастика във видео, публикувано във Фейсбук страницата на централата.

#Световна купа по художествена гимнастика в София 2026 #Българска федерация по художествена гимнастика (БФХГ) # Илиана Раева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
6
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
6
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...

Още от: Други спортове

Над 250 деца участваха в петото издание на Купа "Савич"
Над 250 деца участваха в петото издание на Купа "Савич"
Сестри Стоеви срещу представителки на Малайзия на турнир в Базел Сестри Стоеви срещу представителки на Малайзия на турнир в Базел
Чете се за: 00:52 мин.
Най-добрите филми от световното и планинарско кино отново идват в София Най-добрите филми от световното и планинарско кино отново идват в София
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 09.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 09.03.2026 г., 20:50 ч.
Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста
Чете се за: 01:55 мин.
Спортни клубове влизат в часовете по физическо в пловдивско училище, за да насърчат децата към активен начин на живот Спортни клубове влизат в часовете по физическо в пловдивско училище, за да насърчат децата към активен начин на живот
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова:...
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ