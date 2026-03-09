Илиана Раева: Очаквам много силна Световна купа в София

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева заяви, че очаква много силно състезание на предстоящата в края на месеца Световна купа в София.

„Очаквам едно много силно състезание. Радваме се, че след толкова време ще участват състезателки на Русия, Беларус вече имаха участие. Очаквам най-вече силно представяне от нашите момичета“, коментира тя, след като получи дарение с чек за дарение на стойност 8047,70 евро чрез един от спонсодите на ценралата. Сумата е от благотворителната инициатива, реализирана чрез официалния календар на банката за 2026 година, чиито основни лица са българските гимнастички.

„Не само рускините. Рускините не можем да кажем, че са ни конкуренция, защото от доста време не са участвали в състезанията. Всички състезателки, които до момента са участвали в призовата петица в индивидуалното, както и в ансамбъла, са наши конкуренти“, добави Раева.

Тя си пожела и възможно най-скоро напрежението в Близкия Изток в момента да приключи.

„Да се молим да живеем в един мирен свят, защото това, което се случва, е много притеснително. Това касае всеки един човек, касае и нашата сфера - спортът. Дано всичко приключи по най-бързия начин и да няма войни. Всички да се молим да живеем в един по-спокоен свят, с повече доброта и любов, без война“, завърши президентът на Българската федерация по художествена гимнастика във видео, публикувано във Фейсбук страницата на централата.