Сестри Стоеви срещу представителки на Малайзия на турнир в Базел

Българките са поставени под номер пет в основната схема на силния турнир.

сестри стоеви продължават четвъртфиналите турнир мюлхайм
Слушай новината

Европейските шампионки на двойки жени Габриела Стоева и Стефани Стоева са поставени под номер 5 в основната схема на силния турнир от сериите "World Tour Super 300" в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара, който ще се проведе от утре до 15 март.

В първия си мач от надпреварата сестрите ще срещнат Кармен Тин и Син Е Онг от Малайзия.

За последно българките победиха тези съпернички в края на декември миналата година, когато станаха шампионки на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия).

Калояна Налбантова също ще участва в надпреварата. Тя ще стартира от квалификациите срещу Ю-по Пай (Тайван).

