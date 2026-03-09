БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Най-добрите филми от световното и планинарско кино отново идват в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Филмовият маратон „Ехо“ на "Банско Филм Фест" ще се проведе от днес до сряда

Най-добрите филми от световното и планинарско кино отново идват в София
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-добрите филми от световното планинарско кино и екстремно кино отново идват в София. Филмовият маратон „Ехо“ на "Банско Филм Фест" ще се проведе от днес до сряда, като домакин на събитието е Полският институт.

Селекцията от десет вдъхновяващи филма от наградените в последното издание на международния фестивал на планинарското кино в Банско ще бъдат представени в София. Авторите са от осем различни държави, а сред прожекциите попадат късометражни и пълнометражни продукции.

Не всички могат да стигнат до кинофестивала, въпреки че са препълнени залите. Имаме вече сериозен проблем от години Тези филми няма къде да бъдат наблюдавани и това е начинът да бъдат видени. Филми, които са заснети на най-трудно достъпните и екзотични точки на планетата Едни истински истории, говорим за професионално кино. Щастливи сме, че голяма част от героите на тези филми и авторите са били гости на фестивала“, сподели Наталия Петрова, която е директор на „Банско Филм Фест“.

Повече можете да гледате във видеото!

#Банско Филм Фест 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
6
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
6
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...

Още от: Видео

Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце
Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце
Спортни новини 09.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 09.03.2026 г., 20:50 ч.
Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста
Чете се за: 01:55 мин.
Спортни клубове влизат в часовете по физическо в пловдивско училище, за да насърчат децата към активен начин на живот Спортни клубове влизат в часовете по физическо в пловдивско училище, за да насърчат децата към активен начин на живот
Чете се за: 03:15 мин.
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Чете се за: 01:37 мин.
Спортни новини 09.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 09.03.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Тръмп: Войната срещу Иран е почти приключила
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ