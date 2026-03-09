Най-добрите филми от световното и планинарско кино отново идват в София

Най-добрите филми от световното планинарско кино и екстремно кино отново идват в София. Филмовият маратон „Ехо“ на "Банско Филм Фест" ще се проведе от днес до сряда, като домакин на събитието е Полският институт.

Селекцията от десет вдъхновяващи филма от наградените в последното издание на международния фестивал на планинарското кино в Банско ще бъдат представени в София. Авторите са от осем различни държави, а сред прожекциите попадат късометражни и пълнометражни продукции.

„Не всички могат да стигнат до кинофестивала, въпреки че са препълнени залите. Имаме вече сериозен проблем от години Тези филми няма къде да бъдат наблюдавани и това е начинът да бъдат видени. Филми, които са заснети на най-трудно достъпните и екзотични точки на планетата Едни истински истории, говорим за професионално кино. Щастливи сме, че голяма част от героите на тези филми и авторите са били гости на фестивала“, сподели Наталия Петрова, която е директор на „Банско Филм Фест“.

