Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Спортни клубове влизат в часовете по физическо в пловдивско училище, за да насърчат децата към активен начин на живот

от БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
14 клуба от девет различни спорта ще представят дисциплините си пред ученици в Средно училище "Любен Каравелов“

Спортни клубове влизат в часовете по физическо в пловдивско училище, за да насърчат децата към активен начин на живот
Четиринадесет спортни клуба от девет различни вида спорт започват инициатива за популяризиране на активния начин на живот сред учениците в пловдивско училище. Треньори ще се включват в часовете по физическо възпитание, за да представят своите дисциплини и да насърчат децата да се занимават със спорт.

Първото училище, което приема инициативата, е Средно училище "Любен Каравелов“ в Пловдив. Идеята е на бившия директор на отдел "Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив Иван Запрянов, който говори по темата и в предаването "България в 60 минути“ по БНТ.

Учебното заведение е известно основно с музикалната си насоченост, където се изучават народно пеене, поп и джаз музика, както и различни класически и народни инструменти. Училището обаче разполага и с добра спортна база - игрища за футбол, лекоатлетическа писта и физкултурен салон, свързан с плувен басейн. Именно тази инфраструктура позволява на спортните клубове да се включат в допълнителния трети час по физическо възпитание.

„Всичко това, което сега се случва, е много важна крачка напред – да имаме здрави деца и деца с култура на спортуване. За да изкараме бъдещи шампиони, е необходим широк подбор. Надявам се училище по училище, клас по клас и дете по дете този процес да даде своите резултати“, коментира Запрянов.

Голяма част от пловдивските клубове вече са откликнали на поканата и от тази седмица започват срещите с учениците. По време на часовете треньорите ще демонстрират спецификата на различните дисциплини и ще се опитат да запалят интереса на децата към спорта.

"За нас е важно децата да спортуват, а не непременно кой клуб ще изберат. Искаме да покажем, че спортът – включително бойните спортове – не е просто съревнование, а дисциплина и начин на живот“, обясниха участници в инициативата.

Сред спортовете, които ще бъдат представени пред учениците, са джудо, лека атлетика, бокс, кикбокс, баскетбол, борба, карате, вдигане на тежести и художествена гимнастика.

Според организаторите инициативата е важна и за самите спортни клубове, тъй като все по‑трудно младите хора сами се насочват към спортните зали. Срещите с треньори и демонстрациите на различни дисциплини дават възможност на децата да се запознаят отблизо със спорта и да открият нови интереси.

В края на учебната година ще бъдат обобщени впечатленията на учениците, за да стане ясно към кои спортове е най‑голям интересът. Целта е инициативата да се разшири и в други училища.

Вижте целият репортаж във видеото!

