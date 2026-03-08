БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 01:35 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България с първа европейска титла в ски-алпинизма

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Още
Запази

Следващото състезание за нашите млади състезатели в този спорт е в края на март, когато в Пюи Сен Венсан във Франция ще се проведе световното първенство за юноши и девойки.

Европейско първенство по ски-алпинизъм
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

От 4-ти до 8-ми март в Шахдаг, Азербейджан се проведе европейско първенство по ски-алпинизъм за всички възрастови групи. Състезанието беше помрачено от избухнала дни преди това война в съседен Иран, което накара част от отборите да анулират или напуснат по време на проявата.

Младата ни надежда в този спорт Марина Анастасова успя да спечeли титлата в дисциплината скоростно изкачване при девойките U20, което е първа титла за България в историята на този спорт у нас. На трасето с дължина 3787m и денивелация + 657m Марина постигна резултат 41:14.3, следвана от състезателките на Турция Гулнур Сагир и Суеда Евчи. В другите две дисциплини, в които взе участие състезателката се класира на 4-то и 5-то място.

Другият български представител на шампионата Никола Калистрин е 19-ти в скоростното изкачване, 29-ти в спринта и 31-ви в индивидуалното.

Следващото състезание за нашите млади състезатели в този спорт е в края на март, когато в Пюи Сен Венсан във Франция ще се проведе световното първенство за юноши и девойки.

#ски-алпинизъм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иран избира нов лидер до часове?
2
Иран избира нов лидер до часове?
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
3
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
4
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
5
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
6
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има...

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
4
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
5
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Други

Йоханес Клаебо стана за шести път носител на Световната купа по ски бягане
Йоханес Клаебо стана за шести път носител на Световната купа по ски бягане
С церемония в "Арена ди Верона“ откриха Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина С церемония в "Арена ди Верона“ откриха Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина
Чете се за: 01:35 мин.
Отново отличен Станимир Беломъжев на световното по ски ориентиране Отново отличен Станимир Беломъжев на световното по ски ориентиране
Чете се за: 01:00 мин.
Станимир Беломъжев и Антония Григорова с участие на световното по ски ориентиране Станимир Беломъжев и Антония Григорова с участие на световното по ски ориентиране
Чете се за: 01:15 мин.
Олимпийското знаме се завърна във Франция в очакване на Зимните игри през 2030 година Олимпийското знаме се завърна във Франция в очакване на Зимните игри през 2030 година
Чете се за: 02:37 мин.
Напрежението около Параолимпийските игри в Милано/Кортина продължава да расте Напрежението около Параолимпийските игри в Милано/Кортина продължава да расте
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Засилва се напрежението между Словакия и Украйна заради петролопровода "Дружба" Засилва се напрежението между Словакия и Украйна заради петролопровода "Дружба"
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Ще апелирам към всяка адекватна политическа сила да подкрепи удължаването на бюджета, каза Ивайло Мирчев Ще апелирам към всяка адекватна политическа сила да подкрепи удължаването на бюджета, каза Ивайло Мирчев
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Ще получи ли подкрепа в парламента удължителният бюджет?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
За 8 март: Хиляди деца подариха на майките си картички с послание
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ