България с първа европейска титла в ски-алпинизма

От 4-ти до 8-ми март в Шахдаг, Азербейджан се проведе европейско първенство по ски-алпинизъм за всички възрастови групи. Състезанието беше помрачено от избухнала дни преди това война в съседен Иран, което накара част от отборите да анулират или напуснат по време на проявата.

Младата ни надежда в този спорт Марина Анастасова успя да спечeли титлата в дисциплината скоростно изкачване при девойките U20, което е първа титла за България в историята на този спорт у нас. На трасето с дължина 3787m и денивелация + 657m Марина постигна резултат 41:14.3, следвана от състезателките на Турция Гулнур Сагир и Суеда Евчи. В другите две дисциплини, в които взе участие състезателката се класира на 4-то и 5-то място.

Другият български представител на шампионата Никола Калистрин е 19-ти в скоростното изкачване, 29-ти в спринта и 31-ви в индивидуалното.

Следващото състезание за нашите млади състезатели в този спорт е в края на март, когато в Пюи Сен Венсан във Франция ще се проведе световното първенство за юноши и девойки.