Олимпийското знаме се завърна във Франция в очакване на Зимните игри през 2030 година

Олимпийското знаме се завърна на френска земя по-малко от две години след края на Летни олимпийски игри 2024, след като страната започна активната подготовка за домакинството на Зимни олимпийски игри 2030 във Френските Алпи.

Регионът Оверн-Рона-Алпи и Френски национален олимпийски и спортен комитет (CNOSF) посрещнаха официално делегацията и символа на олимпизма в Албервил – градът, който прие последните зимни Игри във Франция през 1992 година. Преди това страната е била домакин на зимни олимпиади в Зимни олимпийски игри 1924 и Зимни олимпийски игри 1968.

Церемонията се състоя след официалното предаване на знамето по време на закриването на Зимни олимпийски игри 2026, когато френските власти получиха символа в Верона.

Франция изпрати едно от най-силните си представяния на Игрите в Италия – общо 23 медала, от които осем златни.

"Споделянето на това с всички френски фенове е хубав малък момент на щастие“, заяви олимпийската шампионка в масовия старт по биатлон Осеан Мишлон.

Олимпийската титла в танците на лед спечели и френският дует Гийом Сизерон и Лоранс Фурние Бодри, които триумфираха по-малко от година след събирането си като двойка.



"Удоволствието, което споделихме на леда, беше невероятно. Все още не знаем какво ни е подготвило бъдещето, но знаем, че ще продължим да се пързаляме заедно“, каза Фурние Бодри.

Събитието, на което присъства и премиерът Себастиен Льокорню, се проведе на фона на напрежение в управлението на организационния комитет за Игрите през 2030 година. В последните седмици имаше вълна от оставки и съобщения за "непреодолими различия“ между ръководителя на проекта Едгар Гроспирон и главния изпълнителен директор Сирил Линет.

"Поддържаме нещата. Има турбуленция, съгласни сме, но работим. Когато се целиш високо, това неизбежно прави трудностите по-големи, но аз няма да правя компромис с нашата визия“, заяви Гроспирон пред France TV.