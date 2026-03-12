Стела Янчовичина завърши 16-а в гигантския слалом на Паралимпийските игри

Състезанието в дисциплината гигантски слалом при жените на Паралимпийските игри приключи, а българката Стела Янчовичина записа достойно представяне в дебюта си на най-големия спортен форум.

Тя завърши на 16-о място от общо 22 състезателки, като през цялото състезание демонстрира стабилност, концентрация и добра подготовка.

Българката финишира с време 3:23.04 минути с изоставане от 1:00.62 минута след победителката Ебба Аарсьое. Състезанието се проведе на легендарната писта "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо.

За Янчовичина това бе първо участие на Паралимпийски игри, а представянето ѝ показа потенциал и увереност на пистата.

На 14-ти март е и дисциплината слалом, в която българската скиорка ще стартира.

Зимни Паралимпийски игри: Стела Янчовичина (ГАЛЕРИЯ)