БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло" за 2025 г.

Конкурсът на Асоциацията на индустриалния капитал в България отличава институции, организации и медии с активна роля в борбата със сивата икономика.

Предаването "Следите остават" с автор Богдана Лазарова получи грамота за приноса си за промяната на обществените нагласи към нетърпимостта към сивата икономика. Отличия бяха връчени в три категории от държавния глава Илияна Йотова.