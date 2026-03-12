БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло" за 2025 г.
Конкурсът на Асоциацията на индустриалния капитал в България отличава институции, организации и медии с активна роля в борбата със сивата икономика.
Предаването "Следите остават" с автор Богдана Лазарова получи грамота за приноса си за промяната на обществените нагласи към нетърпимостта към сивата икономика. Отличия бяха връчени в три категории от държавния глава Илияна Йотова.
Илияна Йотова, президент на Република България: "Тази проблематика е на вниманието не само на ЕС, а и на целия свят. Тази борба понякога изглежда трудна, дори неравна. И за нея не могат да стигнат усилията само на една институция, само на един съюз или на една отделна държава. Като общество трябва да формираме обществена нетърпимост към такива явления. Откроявам ролята на медиите."