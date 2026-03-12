Юлия Иванова Минчева: Ще скъся състава за плейофите и няма да правя експерименти

Треньорът на ЦСКА Юлия Иванова-Минчева коментира успеха над Миньор за жени в НВЛ с 3:1 гейма - 25:20, 25:14, 24:26, 25:17.

При предходния двубой между двата отбора перничанки стигнаха до успеха.

"Направихме две загуби и сега отборът искаше да бие. Изпуснахме два мачбола в третия гейм. Отборът на Миньор се бори и си спечели тези точки. Тези ситуации се решават от този, който е по-смел", каза треньорът на ЦСКА.

В плейофите на пътя на ЦСКА застава Марица 2022, а при евентуален успех "червените" ще срещнат победителя от двойката между Марица и Славия.

"За съжаление ЦПВК ни измести от третото място. Пада се да играем с Марица, които не са детронирани от 10-12 години. Много труден жребий. Явно заслужаваме третото място в класирането. Отборите на Марица 2022 и Марица играят подобен стил, само изпълнителите са различни. Подготвени сме за тях. Вече ще играем с основния състав. Ще го скъся и няма да правя експерименти", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото!