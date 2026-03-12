Джак Дрейпър елиминира Новак Джокович в Индиън Уелс

Носителят на 24 титли от Големия шлем при тенисистите Новак Джокович приключи участието си на турнира от сериите „Мастърс“ в Индиън Уелс в САЩ на осминафиналите.

Сръбският тенисист, който е номер 3 в света и схемата на надпреварата, бе елиминиран от 14-я в ранглистата Джак Дрейпър от Великобритания.

След като пропусна началото на сезона заради травма, Дрейпър демонстрира, че започва да намира формата си от миналата година. Въпреки, че загуби първия сет с 4:6, левичарят от Лондон показа характер и измъкна втория с идентичен резултат. В решителната трета част двамата си размениха по един пробив, като се стигна до тайбрек, който британецът спечели със 7:5 точки.

В следващия кръг Дрейпър ще играе срещу Даниил Медведев, който елиминира Алекс Микелсен.