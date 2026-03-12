БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"

терзиев оставката радев излизането политическата сцена доведе раздвижване
Снимка: БТА
Столичният кмет Васил Терзиев каза, че е дарил 251 хиляди лева на групата от случая "Петрохан".

"Това са мои пари, на които съм си платил данъците, преценил съм, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза. Ако ме питате, пак бих ги дал", посочи столичният кмет на брифинг в Столичния общински съвет, където продължава редовното заседание на Съвета.

Според него е много удобно да се отклонява вниманието и "разни диванни герои да късат ризи колко били възмутени за това и за онова, когато не могат да се погледнат в огледалото и да видят всичко, което са наприказвали през годините".

Кметът смята, че много по-големият въпрос е не какво един човек прави с лични средства, а какво много други правят с държавни средства.

Според Васил Терзиев винаги е много по-удобно да се натисне някаква емоционална нотка, да се насочи прожектора в друга посока, за да се отклони вниманието от наистина големите проблеми. Той даде пример с всички скандали за стотици милиони, по думите му, като този вчера в парламентарната комисия по енергетика и много други, които касаят всеки един от нас.

"Аз трябва ли да припомням какво стана с тези знакови показни акции срещу "Нексо", допълни още Васил Терзиев. Там имаше гръмки думи, емоции, но единственото нещо, което ще стане, е, че ще ни осъдят за няколко милиарда като държава, които всичките ние ще платим", каза още Васил Терзиев. Според него прокуратурата се е превърнала в нещо, което има повече общо със създаването на филмово съдържание, отколкото с истински разследвания.

Кметът на София Васил Терзиев каза на брифинг в Столичния общински съвет на 12 февруари, че последно е бил в хижа "Петрохан" през юни-юли 2025 г. Тогава той посочи, че е дарил 70-80 хил. евро лично по сметката на Ивайло Иванов (Ивей).

