Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса заради скока на горивата

Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Първоначалните изчисления сочат, че мярката за физическите лица ще струва 30 млн. евро на месец на бюджета

Снимка: БТА
Служебният кабинет предлага мерки за най-уязвимите групи от обществото и част от бизнеса заради скока на горивата, каза премиерът Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет.

Това са директни помощи, които да стигнат до сметките на българските граждани по определени критерии, допълни Гюров. Кабинетът е готов да активира тази мярка още в рамките на месец март, ако се докаже продължаващ натиск за увеличаването на цените.

Андрей Гюров, служебен премиер:"Ние ще предложим директни помощи, които ще стигнат по най-бързия възможен начин директно на сметките на българските граждани, които отговарят на определени подоходни критерии, които в момента са калибрирани в Министерството на финансите. Те ще зависят от доходите и от това какви са флуктуациите в цените на петрола на световните пазари. Другото, което се опитваме да направим с една такава мярка, е да не влияем върху механизмите на пазара и да не се получи изкривяване, което би довело до несигурност или недостиг на горива на пазара. Затова нашите мерки са насочени основно в две посоки – най-уязвимите групи от българското общество и към бизнеса, където също ще предложим мярка, която да облекчи компаниите, които се занимават с доставки и с доставки на хранителни продукти."

Мерки са предложени от работна група, сформирана още във вторник, чиято цел е да предоставя цялата необходима информация за уточняване и калибриране на мерките, които ще предприеме правителството за справяне с сегашната ситуация, допълни премиерът.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски уточни, че пенсионерите се включват в определението за най-уязвими лица.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "В НАП има информация за всички видове доходи, които получават физическите лица, били те студенти, работещи, пенсионери, безработни. Ще се анализират всички видове доходи и тогава, чрез определен критерий за максимален доход, който е допустим, ще бъде определен кръга от лица, които ще могат да получават тази помощ."

Служебният министър на икономиката Ирина Щонова обясни, че кабинетът ще отложи влизането на компонента "въглероден диоксид" в толтаксата, което трябваше да стане от 1 април:

Ирина Щонова, служебен министър на икономиката: "Вече разговаряме с Европейската комисия и ще бъде отложено с няколко месеца - тоест това ще е за всеки камион, който минава и има нужда да разнася по супермаркети. Знаем, че цената на бензина и на дизела е много важна и за формиране на други стоки, така че това е нещо, което можем да предприемем."

