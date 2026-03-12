Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски внесе сигнал в Софийската градска прокуратура срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев, съобщиха от формацията.

Причината, според Пеевски - заявление от министър Дечев в подкаст на сайта sega.bg, че "ГДБОП трябва да го разпита по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева, за който донос вече два пъти съм сезирал "ad hoc" прокурора и СГП."