БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Провали се заседанието на външна комисия за Съвета за мир

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
провали заседанието външна комисия съвета мир
Слушай новината

Два пъти днес външната комисия в Народното събрание не успя да събере кворум и да разгледа проекторешение за присъединяването на страната ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Първият опит беше в почивка на парламента. А от "БСП - Обединена левица" саботираха заседанието на комисията.

Габриел Вълков, "БСП - Обединена левица": "Цените на петрола растат ежедневно. Тези цени вдигат цената на всяка една стока и услуга по целия свят. Това засяга най-уязвимите групи в България. Участието в подобни съвети за мир, които ни се предлагат, не е решение на този проблем. Не може едно правителство, в случая служебно правителство, и един парламент, който за една седмица ще бъде разпуснат, да взима геополитически завой за държавата. Очевидно в последния момент позицията на ГЕРБ се промени."

Йорданка Фандъкова, ГЕРБ-СДС: "След като има внесен доклад, съм длъжна да предложа на Народните представители да изразят своята позиция. Нашата позиция е била винаги последователна, ние имаме различни мотиви от тези, с които е било внесено предложението. Така или иначе комисия не се проведе."

#Съвет за мир #Доналд Тръмп #външна комисия #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
4
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
6
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Политика

Бюджетна комисия прие на първо четене Закона за удължителния бюджет
Бюджетна комисия прие на първо четене Закона за удължителния бюджет
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан" "Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"
Чете се за: 02:50 мин.
Пеевски внесе сигнал в Софийската градска прокуратура срещу служебния вътрешен министър Пеевски внесе сигнал в Софийската градска прокуратура срещу служебния вътрешен министър
Чете се за: 00:37 мин.
ЦИК: Подадени са близо 16 000 заявления за гласуване от избиратели извън страната ЦИК: Подадени са близо 16 000 заявления за гласуване от избиратели извън страната
Чете се за: 02:27 мин.
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса заради скока на горивата Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса заради скока на горивата
Чете се за: 03:15 мин.
Премиерът Гюров: България и Гърция са стратегически партньори за сигурността на източния фланг на НАТО Премиерът Гюров: България и Гърция са стратегически партньори за сигурността на източния фланг на НАТО
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса заради скока на горивата
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан" "Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Операцията на САЩ и Израел в Иран доведе до дестабилизация в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ