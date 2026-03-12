Провали се заседанието на външна комисия за Съвета за мир

Два пъти днес външната комисия в Народното събрание не успя да събере кворум и да разгледа проекторешение за присъединяването на страната ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Първият опит беше в почивка на парламента. А от "БСП - Обединена левица" саботираха заседанието на комисията.

Габриел Вълков, "БСП - Обединена левица": "Цените на петрола растат ежедневно. Тези цени вдигат цената на всяка една стока и услуга по целия свят. Това засяга най-уязвимите групи в България. Участието в подобни съвети за мир, които ни се предлагат, не е решение на този проблем. Не може едно правителство, в случая служебно правителство, и един парламент, който за една седмица ще бъде разпуснат, да взима геополитически завой за държавата. Очевидно в последния момент позицията на ГЕРБ се промени."

Йорданка Фандъкова, ГЕРБ-СДС: "След като има внесен доклад, съм длъжна да предложа на Народните представители да изразят своята позиция. Нашата позиция е била винаги последователна, ние имаме различни мотиви от тези, с които е било внесено предложението. Така или иначе комисия не се проведе."