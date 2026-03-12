Декларация за стратегическо партньорство и споразумение за сътрудничество в сферата на енергетиката, подписаха румънският президент Никушор Дан и украинският му колега Володимир Зеленски, който е на посещение в Букурещ.

Един от документите предвижда съвместно производство на дронове в Румъния. Зеленски благодари на Букурещ за подкрепата през последните четири години на руска инвазия. Утре той ще посети Париж, за да обсъди с френския президент Еманюел Макрон средствата за засилване на натиска над Русия и по-специално борбата срещу руския сенчест флот на фона на световната криза с горивата.

Планираните разговори в Париж ще възпрепятстват мирния процес, заявиха от Кремъл.