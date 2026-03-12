БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радан Кънев: Европа трябва да съхрани способността си да търгува свободно

от БНТ
Чете се за: 02:17 мин.
По света
радан кънев европа съхрани способността търгува свободно
От гледна точка на българския и на европейския интерес е очевидно, че тази война представлява огромен риск. Това заяви в предаването "Светът и ние" евродепутатът Радан Кънев относно ескалацията в Близкия изток.

Коментира позицията на Европейския съюз по отношение на конфликта и подчерта, че създаването на единна европейска позиция е практически невъзможно.

Радан Кънев, евродепутат от ЕНП: "Обща европейска позиция няма. Така е устроен ЕС в сегашния си вид – той трудно може да изгради обща външна политика, защото тя изисква единодушие. Не е лесно 27 държави да се подпишат под една и съща позиция, при положение, че имат различни традиции в отношенията си с държавите от Близкия изток. Това не е хубаво, но не е и изненада – то е част от конституционното устройство на ЕС."

Радан Кънев коментира и предизвикателствата пред европейската политика.

Радан Кънев, евродепутат от ЕНП: "Бъдещето е сложно и в момента е трудно предвидимо. Изкуството на политиката не е да предвидиш какво ще стане след 20 години, а да изградиш мостове там, където има възможност за успешно сътрудничество. Трябва да се засилват връзките, които носят сигурност и полза, и да се създават алтернативи на връзките, които изглеждат несигурни – т.нар. "derisking".

Според него в момент, когато отношенията със Съединени щати изглеждат напрегнати както в икономическата политика, така и в сферата на сигурността, е нормално Европейският съюз да укрепва партньорствата си с други предвидими съюзници.

Радан Кънев, евродепутат от ЕНП: "Европа трябва да съхрани способността си да търгува свободно с партньори, които желаят да търгуват свободно. Това важи за страни като Япония и държавите от Южна Америка, за да може да се защити от икономическата агресия на гиганти като САЩ и Китай."

Вижте целия разговор във видеото

#интервю на радан кънев #интервю на евгения атанасова #конфликта в Близкия изток #Радан Кънев #европейска политика #Евгения Атанасова

