Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Слънчево ще се задържи в по-голямата част от страната и в близките дни. В края на тази и в началото на новата седмица максималните температури слабо ще се понижат, а минималните ще останат почти без промяна. В четвъртък минималните температури ще бъдат между минус 4° и 2°, по-високи Черноморието – между 2° и 6°. В София, след почти минус 2° днес, утре рано сутринта ще бъде минус 1°.

Ще бъде слънчево, преди обяд в източните райони с ниска облачност и мъгли. Максималните температури ще са между 13° и 18°, на морския бряг– между 9° и 13°, в София – около 15°. Ще продължи да духа слаб, в Източна България – умерен вятър от изток-североизток.

По Черноморието също в сутрешните часове на места ще бъде с намалена видимост, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър.

Добри условия в планините – и за туризъм, и за любителите на белите спортове. Ще бъде слънчево, с повече облаци преди обяд в масивите от Източна България. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в курортите ни ще бъдат от 4° на Алеко до 10° в Боровец.

Времето в Европа – с валежи от дъжд, на места значителни по количество, ще бъде на Британските острови. Проливни валежи от дъжд се очакват на Апенините, по-интензивни и придружени от гръмотевична дейност в централните райони. Дъжд ще превалява и в западните части от Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, а затоплянето ще продължи.

До края на тази и в началото на новата седмица ще бъде предимно слънчево, в часовете преди обяд около водните басейни, в низините, котловините и в източните райони от страната – с мъгли. Температурите в петък ще се задържат почти без промяна, след това максималните слабо ще се понижат. По-хладно ще остане през целия период в крайните източни райони и по Черноморието, където ще продължи да духа умерен източен вятър.

#сутрешни мъгли #слънчево и топло #предимно слънчево #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

