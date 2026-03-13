МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте жертви по случая "Петрохан"

Няма външни участници в смъртта на шестте жертви, а причината за смъртта на тримата мъже намерени в кемпер под връх "Околчица" е огнестрелно нараняване в областта на главата. Все още не е установено с точност кога е настъпила смъртта. Това стана ясно от МВР и прокуратурата по време на изявление в Съдебната палата, след което не бяха допуснати журналистически въпроси.

От направените експертизи до момента разследващите стигат до категоричен извод - на хижа "Петрохан" и в кемпера намерен под "Околчица" няма присъствие на чужди лица. Какъв мотив стои зад жестоката трагедия все още не е ясно.

Наталия Николова, заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София: "Предстои ни да бъде назначена съдебна психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза с участие на вещи лица в съответните области."

Заключението на съдебните лекари за телата в кемпера сочи: при 15-годишното момче и Николай Златков изстрелите са от упор. А при Ивайло Калушев изстрелът е бил от непълен упор с входна рана в областта на устната кухина. Събрани са и данни от атмосферните условия и техническите характеристики на кемпера, които биха могли дадат яснота кога е настъпила смъртта.

Наталия Николова, заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София: "Трудно ще установим точния час, но поне да установим деня на настъпилата смърт, или поне приблизителното време. Причината телата на тримата да бъдат върнати на по-късен етап е назначаването на тройна съдебно-медецинска експертиза за изясняване на настъпилата смърт. Уверявам ви, забавяне не е имало."

Разследващите представиха и официалната причина за смъртта на кучетата, открити мъртви в хижата.

старши комисар Иван Маджаров, заместник-директор на ГДНП: "Смъртта на животните е настъпила в резултат на задушаване с въглероден оксид и в резултат на болковия шок от получените изгаряния."

Финансовата дейност на НПО-то около Калушев също се разследва. Вдигната е банкова тайна за 44 сметки. За последните 3-4 години по свидетелски показания са дарени близо 300 000 лева, както и дрон. Най-голямо дарение, е в размер на 251 000 лева, преведени по лична сметка на Ивайло Иванов. Сред дарителите има и длъжностни лица. Назначени са и 4 нови технически експертизи , свързани с намерени лаптопи и мобилни устройства. В тези експертизи ще участват и експерти на партньорски служби. Предстоят и нови огледи на хижата.

Наталия Николова, заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София:

"Моментът, в който атмосферните условия ни позволят ще извършим допълнителен оглед на хижата в Петрохан."

Прокуратурата е започнала проверка и на училище "Космос" заради открити нарушения от страна на МОН.