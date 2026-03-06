БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази

Окръжна прокуратура-Враца освободи телата на 15-годишното момче, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев

случаят bdquoпетроханldquo политически престрелки около действията мвр
Слушай новината

След становище на съдебните медици, с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца, телата на 15-годишното момче, намерено мъртво заедно с 22-годишния Николай Златков и на Ивайло Калушев, се освобождават и роднините им могат да ги погребат, научи БНТ.

Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта. Резултатите от допълнителната експертиза още не са изготвени. Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари.

Според разследващите - 15-годишното момче и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си.

Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение, с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имали различно желание за погребението на младежа.

#случаят Околчица #случаят Петрохан #тела #Окръжна прокуратура Враца #погребение

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16 Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Чете се за: 01:20 мин.
Политика
Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
След сигнал от българския европрокурор: министърът на правосъдието...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате...
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
Оставиха в ареста двамата полицаи от Казанлък, обвинени за смъртта...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ