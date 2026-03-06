Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани

След становище на съдебните медици, с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца, телата на 15-годишното момче, намерено мъртво заедно с 22-годишния Николай Златков и на Ивайло Калушев, се освобождават и роднините им могат да ги погребат, научи БНТ.

Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта. Резултатите от допълнителната експертиза още не са изготвени. Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари.

Според разследващите - 15-годишното момче и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си.

Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение, с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имали различно желание за погребението на младежа.