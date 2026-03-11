БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за...
Чете се за: 03:45 мин.
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

Кишишев: Нямаше дузпа за Левски

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Цялото интервю с Радостин Кишишев очаквайте в предаването „Арена спорт" тази неделя от 12:30 часа.

Кишишев
Левски има сили да прекъсне хегемонията на Лудгорец. Това сподели бившият национал Радостин Кишишев специално за БНТ.

„Предвид ситуацията и мачовете, които предстоят, все пак давам шанс на Левски. Тези девет точки, които са преднина, наистина са доста. Отборът се движи добре в шампионата“.

Кишишев коментира и дузпата за Левски в мача срещу Локомотив Пловдив в понеделник.

„За мен нямаше дузпа, но все пак един главен гледа и там други, които са в кабинката, още двама или трима, също гледат. Интересното в случая е, че нямаше отзвук от кабинката, но всички отбори са оплакват“.

Цялото интервю с Радостин Кишишев очаквайте в предаването „Арена спорт" тази неделя от 12:30 часа.

Подробности вижте във видеото!

Отборът на Иран в опасност, футболистките не искат да се връщат у дома
Отборът на Иран в опасност, футболистките не искат да се връщат у дома
Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста Ивет Лалова към Малена Замфирова: Понякога животът ни спира рязко, но именно тогава се ражда духът на спортиста
Чете се за: 01:55 мин.
Кристиан Иванов и Добромир Добрев представят книгата "Трифон Иванов - Железния" Кристиан Иванов и Добромир Добрев представят книгата "Трифон Иванов - Железния"
Чете се за: 03:20 мин.
Благотворителен футболен турнир за дами събра средства за онкоболни деца Благотворителен футболен турнир за дами събра средства за онкоболни деца
Чете се за: 02:50 мин.
Спомен за Георги Велинов Спомен за Георги Велинов
Чете се за: 00:57 мин.
Близки, приятели и фенове се простиха с Георги Велинов Близки, приятели и фенове се простиха с Георги Велинов
Чете се за: 02:35 мин.

Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства? Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Изоставените в болница близнаци: Как ще се грижи за тях новото им...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
