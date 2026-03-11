Кишишев: Нямаше дузпа за Левски

Левски има сили да прекъсне хегемонията на Лудгорец. Това сподели бившият национал Радостин Кишишев специално за БНТ.

„Предвид ситуацията и мачовете, които предстоят, все пак давам шанс на Левски. Тези девет точки, които са преднина, наистина са доста. Отборът се движи добре в шампионата“.

Кишишев коментира и дузпата за Левски в мача срещу Локомотив Пловдив в понеделник.

„За мен нямаше дузпа, но все пак един главен гледа и там други, които са в кабинката, още двама или трима, също гледат. Интересното в случая е, че нямаше отзвук от кабинката, но всички отбори са оплакват“.

