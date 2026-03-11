Киев е ударил "една от най-важните" военни фабрики в Русия, твърди президентът Володимир Зеленски. Става дума за украинската атака с британски ракети "Storm Shadow" по завод в Брянск. При удара загинаха седем души, над 40 бяха ранени. Според Зеленски, в поразената фабрика са били произвеждани ракетни компоненти.

Днес взаимната размяна на удари продължи - при руска атака срещу Херсон са ранени 20 души. Киев удари производствени мощности в Толяти. В Украйна пристигна унгарска делегация, чиято цел е да инспектира петролопровода "Дружба".

Зеленски заяви, че не знае какво правят унгарците в страната. Германия обяви, че отпуска 200 милиона евро на Киев за разузнавателни цели и защита на цивилното население. Според Москва, ударът в Брянск не е бил възможен без британска помощ.

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл: "Очевидно е, че изстрелването на тези ракети е било невъзможно без британски специалисти. Даваме си сметка за това, добре го знаем и го отчитаме. А за да не продължават подобни варварски действия на Киевския режим, се провежда специалната военна операция."





