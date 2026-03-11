БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Киев удари военна фабрика в Русия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Европа
Запази

Ударът в Брянск не е бил възможен без британска помощ, заяви Кремъл

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Киев е ударил "една от най-важните" военни фабрики в Русия, твърди президентът Володимир Зеленски. Става дума за украинската атака с британски ракети "Storm Shadow" по завод в Брянск. При удара загинаха седем души, над 40 бяха ранени. Според Зеленски, в поразената фабрика са били произвеждани ракетни компоненти.

Днес взаимната размяна на удари продължи - при руска атака срещу Херсон са ранени 20 души. Киев удари производствени мощности в Толяти. В Украйна пристигна унгарска делегация, чиято цел е да инспектира петролопровода "Дружба".

Зеленски заяви, че не знае какво правят унгарците в страната. Германия обяви, че отпуска 200 милиона евро на Киев за разузнавателни цели и защита на цивилното население. Според Москва, ударът в Брянск не е бил възможен без британска помощ.

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл: "Очевидно е, че изстрелването на тези ракети е било невъзможно без британски специалисти. Даваме си сметка за това, добре го знаем и го отчитаме. А за да не продължават подобни варварски действия на Киевския режим, се провежда специалната военна операция."



#Дмитрий Песков говорител на Кремъл #говорител на кремъл #военна фабрика #Брянска област #войната в Украйна #Кремъл #Владимир Путин #киев #Володимир Зеленски

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
2
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
3
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта
4
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат...
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?
5
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
6
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: По света

МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
Американски самолети ще бъдат разположени в Румъния заради войната с Иран Американски самолети ще бъдат разположени в Румъния заради войната с Иран
Чете се за: 03:20 мин.
ЕК с мерки срещу високите цени на горивата ЕК с мерки срещу високите цени на горивата
Чете се за: 03:00 мин.
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Чете се за: 03:22 мин.
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 04:20 мин.
Елена Йончева за войната в Близкия изток: Очаква се около 500 000 мигранти да влязат на турска територия Елена Йончева за войната в Близкия изток: Очаква се около 500 000 мигранти да влязат на турска територия
Чете се за: 08:55 мин.

Водещи новини

Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства? Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ