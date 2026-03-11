В Зоопарка в Бургас се роди бебе от една от най-големите антилопи в света

Семейството на антилопите кана в бургаския зоопарк се увеличи с още един малък обитател. Бебето вече прави първите си стъпки и не се отделя от майка си. То е много любопитно и разглежда внимателно всичко около себе си.

Антилопата кана произхожда от Африка и е най-едрата в света. Когато пораснат, тези животни могат да достигнат тегло до около 800-900 кг.

Малкото бебе в бургаския зоопарк се чувства добре и бързо свиква с новия си дом, а посетителите вече могат да го видят, докато прави първите си несигурни, но много сладки стъпки.