Новините 11.03.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

В Шумен готвят голям шахматен празник за деца

На 18 април в Шумен ще се проведе първият етап от детския турнир „Шахматни сезони“. През 2026 г. турнирът ще включва четири етапа – пролет, лято, есен и зима.

В Зоопарка в Бургас се роди бебе от една от най-големите антилопи в света

Семейството на антилопите кана в бургаския зоопарк се увеличи с още един малък обитател. Бебето вече прави първите си стъпки и не се отделя от майка си. То е много любопитно и разглежда внимателно всичко около себе си.

Държавният печат на княз Батенберг вече е в българските архиви

Дарение от ценни предмети, писма, документи и снимки на княз Александър Батенберг беше получено в Държавна агенция „Архиви“. То е първото подобно дарение с вещи на княза, което постъпва в Архивите, и е направено от съпруга на правнучката му – Михаел Грьолер.

СВЯТ

Мраморна скулптура в Рим може да се окаже дело на Микеланджело

В базиликата „Сант'Анезе фуори ле мура“ в Рим се намира мраморен бюст на Исус Христос. Дълго време не се е знаело кой е авторът му. Ново изследване показва, че скулптурата може да е направена от прочутия художник и скулптор Микеланджело.

Ковчегът на древния египетски фараон Рамзес II беше показан за първи път в Лондон

В Лондон беше открита голяма изложба за един от най-известните фараони на Древен Египет – Рамзес Велики. Изложбата „Рамзес и златото на фараоните“ представя 188 древни предмета, включително бижута, маски и статуи и други съкровища.

СПОРТ

Бербатов и здравният министър обсъдиха как спортът да е по-достъпен за децата

Съветникът на премиера по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов и служебният здравен министър Михаил Околийски обсъдиха възможности за насърчаване на спорта като ключов фактор за детското здраве.

19-годишният Кристиян Балов от Славия мечтае да играе в Байерн

„Мечтата ми от малък е да играя за Байерн“ – това сподели футболистът на Славия Кристиян Балов, който бе избран за играч на 24-я кръг в Първа лига.

Линдзи Вон: Единствената ми цел е да съм здрава

Легендарната скиорка Линдзи Вон споделя, че преминава през труден период, но не се отказва. Тя тренира и се възстановява ден по ден. С публикация в социалните мрежи Линдзи Вон споделя, че времената не са били лесни. Въпреки това тя продължава да работи усилено и да вярва, че ще се върне по-силна.

Бивш параолимпийски шампион посреща тазгодишните игри като кмет

Бившият параолимпийски шампион по спортна стрелба Оскар Де Пелегрин днес е кмет на италианския град Белуно. Градът се намира близо до място, където се провеждат Зимните параолимпийски игри.