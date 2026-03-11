БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за...
Чете се за: 03:45 мин.
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

Селекцията на Таня Гатева стовари остава на перфектния път и мечтае все по-силно за втората фаза в пресявките за следващото европейско първенство.

българия трепна азербайджан квалификациите евробаскет 2027
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Българският национален отбор за жени мечтае все по-силно за място във втората фаза на квалификациите за Евробаскет 2027 в Белгия, Швеция, Литва и Финландия. Селекцията на Таня Гатева нямаше абсолютно никакви проблеми срещу Азербайджан след 120:40 в мач от четвъртия кръг, който се изигра в зала "Колодрума", Пловдив. Българките предрешиха всичко още във встъпителните минути и с оглед класата на техния съперник, който нямаше никакви аргументи, съумяха да постигнат четвърти пореден успех в пресявките и да нанесат четвърто последователно поражение на баскетболистките, водени от Еврен Алкая.

Официален дебют с екипа на "лъвиците" направиха новата натурализирана американка Стефани Костович и Димана Костович, но в игра не влезе Деница Манолова. Двубоят бе изгледан от президента на Българската федерация по баскетбол в лицето Георги Глушков, един от членовете на Управителния съвет на БФБ - Иван Ценов, както и Коста Илиев, който е спортен директор на ФИБА Европа.

Това се оказа достатъчно за представителният ни тим да остане перфектен в групата с пълен актив от четири победи и да остане на върха във временното класиране, а азербайджанките са на обратния полюс и продължават да заемат последното четвърто място. На 14 март (събота) България ще домакинства на Украйна и при успех ще си осигури място във втората фаза в квалификациите, докато Азербайджан ще има визита Черна гора.


Борислава Христова, Радостина Христова, Гергана Иванова и Карина Константинова показаха, че мачът ще върви в една посока още на старта, когато авансът на домакините прехвърли двуцифрените изражения на бърза ръка. Гостите нямаха никаква идея как да излязат от нокдауна, в който се намираха, а българките продължиха с наказателната си акция за аванс от 22 точки в края на дебютната част.

Нападението на „лъвиците“ вървеше като по учебник и в следващата десетка, когато заплахата идваше от Стефани Костович, Илияна Георгиева и Христова. Азербайджанките отново не бяха в състояние да реагират нито в нападение, нито в защита, което предостави възможността на представителния ни тим да продължи да вилнее и да се прибере в съблекалнята 58:25.

През второто полувреме българските националки отново господстваха с пълна сила и до финалната сирена единствената интрига бе свързана с това каква ще е разликата в тяхна полза.

Преслава Колева даде тон на българките за внушителния успех със своите 20 точки и 11 борби. Борислава Христова и Катрин Стоичкова отбелязаха по 15 точки, Стефани Костович дебютира с 12 и 10 овладени под двата ринга топки. Валерия Алексиева регистрира 11 и 5 асистенции, Илияна Георгиева (5 овладени под двата ринга топки) и Гергана Иванова (6 заварващи подавания) отбелязаха по 10.

Полина Счукина отсрами азербайджанките със 17 точки и 7 борби.

Свързани статии:

Евробаскет 2027, квалификации: България - Азербайджан (ГАЛЕРИЯ)
Евробаскет 2027, квалификации: България - Азербайджан (ГАЛЕРИЯ)
Кайла Хилсман отпадна от състава на България за мача с Азербайджан
Кайла Хилсман отпадна от състава на България за мача с Азербайджан
Срещата днес започва в 19:00 часа.
Чете се за: 01:17 мин.
#Национален отбор на Азербайджан по баскетбол за жени #Квалификации за Евробаскет 2027 - жени #Български национален отбор по баскетбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
2
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта
3
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
4
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
5
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
6
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Национални отбори

Евробаскет 2027, квалификации: България - Азербайджан (ГАЛЕРИЯ)
Евробаскет 2027, квалификации: България - Азербайджан (ГАЛЕРИЯ)
Женският национален отбор на България излиза срещу Азербайджан в мач от четвъртия кръг от квалификациите за Евробаскет 2027 Женският национален отбор на България излиза срещу Азербайджан в мач от четвъртия кръг от квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:52 мин.
Кайла Хилсман отпадна от състава на България за мача с Азербайджан Кайла Хилсман отпадна от състава на България за мача с Азербайджан
Чете се за: 01:17 мин.
Таня Гатева: Очаквам голяма подкрепа от пловдивските фенове и от хората, които обичат спорта Таня Гатева: Очаквам голяма подкрепа от пловдивските фенове и от хората, които обичат спорта
Чете се за: 04:27 мин.
Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце
Чете се за: 01:25 мин.
Националките по баскетбол поставиха начало на подготовката си в Пловдив Националките по баскетбол поставиха начало на подготовката си в Пловдив
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства? Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Изоставените в болница близнаци: Как ще се грижи за тях новото им...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ