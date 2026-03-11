България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027

Българският национален отбор за жени мечтае все по-силно за място във втората фаза на квалификациите за Евробаскет 2027 в Белгия, Швеция, Литва и Финландия. Селекцията на Таня Гатева нямаше абсолютно никакви проблеми срещу Азербайджан след 120:40 в мач от четвъртия кръг, който се изигра в зала "Колодрума", Пловдив. Българките предрешиха всичко още във встъпителните минути и с оглед класата на техния съперник, който нямаше никакви аргументи, съумяха да постигнат четвърти пореден успех в пресявките и да нанесат четвърто последователно поражение на баскетболистките, водени от Еврен Алкая.

Официален дебют с екипа на "лъвиците" направиха новата натурализирана американка Стефани Костович и Димана Костович, но в игра не влезе Деница Манолова. Двубоят бе изгледан от президента на Българската федерация по баскетбол в лицето Георги Глушков, един от членовете на Управителния съвет на БФБ - Иван Ценов, както и Коста Илиев, който е спортен директор на ФИБА Европа.

Това се оказа достатъчно за представителният ни тим да остане перфектен в групата с пълен актив от четири победи и да остане на върха във временното класиране, а азербайджанките са на обратния полюс и продължават да заемат последното четвърто място. На 14 март (събота) България ще домакинства на Украйна и при успех ще си осигури място във втората фаза в квалификациите, докато Азербайджан ще има визита Черна гора.

Борислава Христова, Радостина Христова, Гергана Иванова и Карина Константинова показаха, че мачът ще върви в една посока още на старта, когато авансът на домакините прехвърли двуцифрените изражения на бърза ръка. Гостите нямаха никаква идея как да излязат от нокдауна, в който се намираха, а българките продължиха с наказателната си акция за аванс от 22 точки в края на дебютната част.

Нападението на „лъвиците“ вървеше като по учебник и в следващата десетка, когато заплахата идваше от Стефани Костович, Илияна Георгиева и Христова. Азербайджанките отново не бяха в състояние да реагират нито в нападение, нито в защита, което предостави възможността на представителния ни тим да продължи да вилнее и да се прибере в съблекалнята 58:25.

През второто полувреме българските националки отново господстваха с пълна сила и до финалната сирена единствената интрига бе свързана с това каква ще е разликата в тяхна полза.

Преслава Колева даде тон на българките за внушителния успех със своите 20 точки и 11 борби. Борислава Христова и Катрин Стоичкова отбелязаха по 15 точки, Стефани Костович дебютира с 12 и 10 овладени под двата ринга топки. Валерия Алексиева регистрира 11 и 5 асистенции, Илияна Георгиева (5 овладени под двата ринга топки) и Гергана Иванова (6 заварващи подавания) отбелязаха по 10.

Полина Счукина отсрами азербайджанките със 17 точки и 7 борби.