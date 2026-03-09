БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Селекцията на Таня Гатева се събра в пълен състав за първа тренировка.

Националките по баскетбол поставиха начало на подготовката си в Пловдив
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският национален отбор за жени даде ход на своята подготовка за втория игрови прозорец в от първия етап в квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Швеция, Белгия и Финландия. Селекцията на Таня Гатева се събра в пълен състав тази вечер за първата тренировка, която се състоя в зала „Колодрума“, Пловдив.

На първото занимание присъстваха всичките 13 баскетболистки. Това са Борислава Христова от Атинайкос, Гергана Иванова от Роял Касторс Брен, Карина Константинова от Рутроник Старс Келтерн, Катрин Стоичкова от Ровиго, Радостина Христова от Монтана 2003, Преслава Колева от Болцано, Ивана Бонева, Деница Манолова и Димана Костова от Рилски спортист, Валерия Алексиева от Берое Стара Загора, Илияна Георгиева от Батипаля, Кайла Хилсман от Валенсия и Стефани Костович.

На тренировката присъстваше и Георги Глушков. Президентът на Българската федерация по баскетбол подкрепи националките.

Припомняме, че българките ще срещнат Азербайджан на 11 март от 19:00 часа, а на 14-и ще сторят същото срещу Украйна в същия час. „Лъвиците“ ще сложат край на първия етап от пресявките на 17-и, когато ще гостуват на Черна гора в Бар. Към момента представителният ни тим е с пълен актив от три победи и се намира еднолично на върха в група Е.

