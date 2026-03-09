Везенков пътува с Олимпиакос за Париж, но остава под въпрос за мача от Евролигата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българинът продължава да се възстановява от травма в кръста, а решението за участието му ще бъде взето в последния момент

Българският национал Александър Везенков пътува с отбора на Олимпиакос за гостуването на Париж Баскетбол от 34-ия кръг на Евролигата, но участието му в срещата във френската столица остава под въпрос.

Двубоят е насрочен за вторник вечер, а 30‑годишното крило все още се възстановява от травма в кръста. Въпреки това той се присъедини към съотборниците си за пътуването до Франция, като окончателното решение дали ще играе ще бъде взето непосредствено преди мача.

Контузията на Везенков датира от финала за Купата на Гърция срещу Панатинайкос, загубен от Олимпиакос. Заради травмата българинът пропусна последните три двубоя на клубния си тим – срещу Жалгирис, Панатинайкос и ПАОК. Тя му попречи и да помогне на националния отбор на България в мачовете от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 срещу Норвегия и Армения.

Със сигурност извън състава за срещата с Париж Баскетбол остава гардът Томас Уолкъп.

"Що се отнася до Везенков, ще караме ден за ден и в зависимост от развитието ще решим. Има вероятност да изиграе един мач, може би два, но е възможно и изобщо да не играе. Ще тренираме и ще преценим“, коментира старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас.

След двубоя във Франция гръцкият гранд има още едно тежко гостуване в рамките на седмицата – срещу Монако в четвъртък.

