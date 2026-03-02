БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мачът между Партизан и Дубай Баскет от Евролигата ще бъде отложен, съобщи президентът на сръбския клуб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази
Мачът между Партизан и Дубай Баскет от Евролигата ще бъде отложен, съобщи президентът на сръбския клуб
Снимка: БТА
Слушай новината

Баскетболната Евролигата е изправена пред нови размествания в програмата, тъй като се очаква мачът на Партизан (Белград) с тима на Дубай да бъде отменен.

Президентът на сръбския клуб Остоя Мияйлович изрази сериозни опасения относно бъдещето на сезона, като подчерта, че регионалните конфликти и усложненията при пътуванията компрометират протичането на турнира, пише специализираното издание basketnews.com.

По програма Партизан трябва да приеме Дубай Баскет в "Белградска Арена" на 5 март в мач от 30-ия кръг на Евролигата.

"Трима от нашите играчи отидоха на почивка в Дубай, както много хора през последните години. Това е тяхно право - не може да бъдат съветвани къде трябва и къде не трябва да ходят", заяви Мияйлович.

"В този момент, доколкото знаем, 14 състезатели от Евролигата и един треньор - Шарунас Ясикевичус, са в Дубай. Клубът ни непрекъснато разговаря с нашите баскетболисти. Те са в безопасност", добави президентът на Партизан.

Остоя Мияйлович благодари на Дубай Баскет, че е позволил на играчите да тренират и разкри, че от клуба са обещали да върнат състезателите в Белград с чартърния им полет.

"Искам да благодаря на Дубай Баскет, че им позволиха да тренират, докато са там. Те няма да летят до Белград днес или утре, така че мачът определено ще бъде отложен. В този момент не можем да преценим кога биха могли да се върнат. Получихме обещания, че чартърен полет с играчи от Дубай ще лети до Оман, но не знаем кога ще се случи това", обясни Мияйлович.

Босът на сръбския тим очаква реакция от Борда на Евролигата и не скри, че се опасява за останалата част от сезона.

#Евролига 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Европейски баскетбол

България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан Белград - Дубай Баскетбол бяха отложени заради ситуацията в Близкия изток Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан Белград - Дубай Баскетбол бяха отложени заради ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Войната в Израел връща отбора на Апоел Тел Авив отново в София Войната в Израел връща отбора на Апоел Тел Авив отново в София
Чете се за: 02:17 мин.
България гостува на Армения с мисъл единствено за победата по пътя към Евробаскет 2029 България гостува на Армения с мисъл единствено за победата по пътя към Евробаскет 2029
Чете се за: 03:02 мин.
Апоел Тел Авив търси маршрут през Йордания към Белград или София преди дербито в Евролигата Апоел Тел Авив търси маршрут през Йордания към Белград или София преди дербито в Евролигата
Чете се за: 01:05 мин.
Карина Константинова и отборът на Келтерн завоюваха сребърните медали в турнира за Купата на Германи Карина Константинова и отборът на Келтерн завоюваха сребърните медали в турнира за Купата на Германи
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ